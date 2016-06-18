۱۸۹ میلیارد تومان به بخش کشاورزی فردوس خسارت وارد شد

علیرضا مهمیز در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: سال گذشته ۱۵۳ میلیارد تومان خسارت خشکسالی و ۳۶ میلیارد تومان نیز خسارت سرمازدگی به کشاورزان فردوس وارد شد.

وی ادامه داد: سرمازدگی به بخش اعظمی از باغات انار٬ رزدآلو و بادام شهرستان فردوس خسارت زد.

مهمیز اظهار کرد: همچنین ۳۴ میلیارد تومان به قنوات٬ پمپ ها و کاهش آبدهی و ۵۵ میلیارد تومان به بخش دام خسارت وارد شده است.

مدیرجهاد کشاورزی فردوس از ۳۶۰ چشمه در فردوس خبر داد و گفت: همچنین ۳۳۱ رشته قنات در این شهرستان وجود دارد.

مهمیز ادامه داد: متاسفانه خشکسالی های پیاپی باعث کاهش ۳۰ تا ۸۰ درصدی میزان آبدهی این قنوات و چشمه ها شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۱۰۰ رشته قنات و چشمه نیاز به کف شکنی دارند، افزود: همچنین از ۲۰۶ حلقه چاه موتور موجود در این شهرستان٬ 100 مورد نیاز به جابجایی دارد.