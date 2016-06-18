روزه، صبر در مقابل ناملایمات را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرداد زرگری، استاد دانشگاه تهران در نشست تداعی عصبی در قرآن درباره بشارت انسان، گفت: براساس آیه های بشارت، پرهیزگاری از نیروی لذت نشأت گرفته است و بهتر است که رفتارمان به شکل بشارت باشد.

وی با اشاره به تداعی عصبی درقرآن، اظهارداشت: بیش از ٤٠ آیه درباره بشارت در قرآن کریم آمده است که این آیات بیانگر پیشگیری از عصبی بودن مردم است.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم به تمامی انسانها این پیام را می دهد که هر گاه در زندگی دچار ناملایمت و سختی و مشکلات شدید از نماز و صبر کمک بگیرید. به همین منظور است که روزه به عنوان یک سلاح مهم در مقابل سختی ها مطرح شده است.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از ٢٤ خرداد تا ٨ تیرماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه رمضان به مدت ١٦ روز از ساعت ١٨ تا ٢٣:٣٠ واقع در مصلی تهران برگزار می شود.