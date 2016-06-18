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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰

یک استاد دانشگاه تهران:

روزه، صبر در مقابل ناملایمات را افزایش می دهد

روزه، صبر در مقابل ناملایمات را افزایش می دهد

فرداد زرگری، استاد دانشگاه تهران گفت: روزه،بشارت و صبوری را به شکل شگفت انگیزی در مقابل ناملایمات افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرداد زرگری، استاد دانشگاه تهران در نشست تداعی عصبی در قرآن درباره بشارت انسان، گفت: براساس آیه های بشارت، پرهیزگاری از نیروی لذت نشأت گرفته است و بهتر است که رفتارمان به شکل بشارت باشد.

وی با اشاره به تداعی عصبی درقرآن، اظهارداشت: بیش از ٤٠ آیه درباره بشارت در قرآن کریم آمده است که این آیات بیانگر پیشگیری از عصبی بودن مردم است.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم به تمامی انسانها این پیام را می دهد که هر گاه در زندگی دچار ناملایمت و سختی و مشکلات شدید از نماز و صبر کمک بگیرید. به همین منظور است که روزه به عنوان یک سلاح مهم در مقابل سختی ها مطرح شده است.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از ٢٤ خرداد تا ٨ تیرماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه رمضان به مدت ١٦ روز از ساعت ١٨ تا ٢٣:٣٠ واقع در مصلی تهران برگزار می شود.    

کد مطلب 3688504

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