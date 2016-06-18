ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صندوق رفاه دانشجویان حدود ۳۰ میلیارد تومان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی حدود ۲۰ میلیارد تومان وام برای دانشجویان دکتری اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با چند بانک مانند بانک رفاه، سرمایه، قرض الحسنه مهر ایران، توسعه تعاون و کارآفرین امید در حال مذاکره هستیم که با یک هم افزایی پولی را که ارایه می دهیم یا به عنوان سود بانکی و یا آورده صندوق حساب کرده و بخشی نیز آنها تخصیص دهند تا ما بتوانیم حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان به دانشجویان دکتری تسهیلات ارایه دهیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تاکید کرد: این وام فقط مختص دانشجویان دولتی روزانه است و فقط به این دانشجویان ماهانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان وام ارایه خواهد شد.

یزدان مهر با اشاره به بازپرداخت وام مذکور نیز گفت: بعد از فارغ التحصیلی این وام را با یک تنفس یک ساله یا ۹ ماهه دریافت خواهیم کرد.