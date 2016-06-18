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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶

رئیس صندوق رفاه:

وام دکتری فقط به دانشجویان روزانه تعلق می‌گیرد

وام دکتری فقط به دانشجویان روزانه تعلق می‌گیرد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به رایزنی با بانک های مختلف برای افزایش تسهیلات وام دکتری گفت: این وام فقط به دانشجویان دکتری روزانه اختصاص خواهد یافت.

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صندوق رفاه دانشجویان حدود ۳۰ میلیارد تومان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی حدود ۲۰ میلیارد تومان وام برای دانشجویان دکتری اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با چند بانک مانند بانک رفاه، سرمایه، قرض الحسنه مهر ایران، توسعه تعاون و کارآفرین امید در حال مذاکره هستیم که با یک هم افزایی پولی را که ارایه می دهیم یا به عنوان سود بانکی و یا آورده صندوق حساب کرده و بخشی نیز آنها تخصیص دهند تا ما بتوانیم حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان به دانشجویان دکتری تسهیلات ارایه دهیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تاکید کرد: این وام فقط مختص دانشجویان دولتی روزانه است و فقط به این دانشجویان ماهانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان وام ارایه خواهد شد.

یزدان مهر با اشاره به بازپرداخت وام مذکور نیز گفت: بعد از فارغ التحصیلی این وام را با یک تنفس یک ساله یا ۹ ماهه دریافت خواهیم کرد.

کد مطلب 3688507
زهرا سیفی

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    نظرات

    • الف ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
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      لطفا شرایط وام را تسهیل کنید. شرایط سخت است و متاسفانه تعداد زیادی از افراد به دلیل شرایط سخت وام، درخواست نمیدهند. اگر تسهیل نمیکنید لطفا اینقدرتبلیغ نکنید!
    • ابراهیمی ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
      0 0
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      برای این ترم (ترم دوم سال تحصیلی 94-95)، کی وام ها پرداخت میشوند؟! ترم در حال اتمام است

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