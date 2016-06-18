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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۸

رئیس اداره تربیت بدنی و امور جوانان چادگان:

زمین های بدون استفاده چهار روستای چادگان به خانه ورزش تبدیل شد

زمین های بدون استفاده چهار روستای چادگان به خانه ورزش تبدیل شد

چادگان - رییس اداره تربیت بدنی و امور جوانان شهرستان چادگان گفت: زمین های بدون استفاده چهار روستا به خانه ورزش تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نجاری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تبدیل زمین های چندین روستا در شهرستان چادگان به خانه ورزش، اظهار داشت: با هزینه بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال زمین های بدون استفاده روستاهای گشنیزجان، انالوجه، کمیتک و علی آباد توسط هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان اصفهان و اداره تربیت بدنی چادگان به خانه های ورزشی تبدیل شد.

وی ادامه داد: تمام روستاهایی که زمین های بدون استفاده روستا را مشخص کنند و در اختیار اداره تربیت بدنی قرار دهند صاحب خانه ورزش روستایی می شوند.

رییس اداره تربیت بدنی و امور جوانان شهرستان چادگان افزود: برای طرح های نیمه تمام ورزشگاه روستای اورگان و ورزشگاه دهستان مشهد کاوه و سالن استخر چادگان سال قبل هیچ اعتباری تخصیص نیافته است و اگر امسال هم اعتباری تخصیص نیابد شاهد فرسایش بنا در این طرح ها خواهیم بود.

نجاری تصریح کرد: سرانه ورزشی هر چادگانی ۴دهم متر مربع است که با همکاری مردم و مسئولان باید این سرانه افزایش یابد.

کد مطلب 3688510

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