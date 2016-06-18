آتش سوزی در گاوداری فارسیان مهار شد

محمد چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان عملیات آتش سوزی انبار یک گاوداری در جاده فارسیان قزوین، طی ۳ ساعت عملیات، ۱۱ آتش نشانان قزوینی با ۴ خودروی اطفاء حریق، شعله های آتش را مهار کردند.

وی افزود: طی تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی قزوین در شب گذشته، از مشاهده دود و آتش سوزی انبار گاوداری در جاده فارسیان قزوین خبر داده شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های ۱ و ۲ و ۳ این سازمان به محل حادثه اعزام و مشاهده کردند، انبار مملو از کاه طعمه حریق شده و با توجه به سرعت وزش باد، آتش سوزی به سرعت در حال گسترش است.

چگینی اظهار کرد: ۱۱ نیروی آتش نشان به همراه ۴ خودروی آتش نشانی، با سرعت عمل و استفاده از تجهیزات تنفسی و اطفاء حریق وارد انبار شده و نسبت به خاموش کردن آتش اقدام و از سرایت شعله های آتش به نقاط دیگر جلوگیری کردند.

چگینی در پایان ضمن اعلام بررسی علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین از شهروندان خواست تا با رعایت موارد ایمنی از بروز این گونه حوادث جبران ناپذیر جلوگیری کنند.