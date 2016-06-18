مشارکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پروژه های نفتی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم واشقانی فراهانی گفت: در پی انعقاد تفاهمنامه ای که با وزارت نفت برای ازیاد برداشت از مخازن نفتی منعقد شده بود، خوشبختانه یکی از پروژه های پیشنهادی دانشگاه آزاد در ذیل این تفاهمنامه به تصویب وزارت نفت رسید.

وی افزود: افزایش اثربخشی تزریق گاز برای بهبود بازیافت نفت در میدان کرنج با استفاده از روش های فناورانه عنوان این پروژه است که قرار است طی ۴۲ ماه و در سه فاز انجام شود.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تصریح کرد: در فاز اول که ۵ ماه به طول می انجامد ۱۲ نفر از همکاران و اعضای هیات علمی این دانشگاه مسئولیت اجرای آن را عهده دار خواهند بود.

ابراهیم واشقانی فراهانی خاطرنشان کرد: در فاز دوم در طول ۷ ماه با مشارکت ۱۹ نفر از همکاران دانشگاه و فاز سوم این پروژه نیز طی ۳۰ ماه و با مشارکت ۲۶ نفر از همکاران دانشگاه آزاد انجام می شود.

وی اضافه کرد: اجرای این پروژه دستاورد مهمی برای دانشگاه آزاد محسوب می شود البته پروژه های دیگری نیز به وزارت نفت پیشنهاد شده که در دست بررسی است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: افزایش مقیاس ناهمگنی و عملکرد بازیافت از مقیاس مغزه به میدان در مخازن آسماری و پابده و میدان کرنج با استفاده از روش های فناورانه پروژه پیشنهادی دیگر دانشگاه به وزارت نفت است که انتظار می رود تا پایان تیرماه از سوی وزارت نفت به تصویب برسد.