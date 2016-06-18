سید محمد جواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رایزنی ها برای ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: در حال حاضر چند نامزد برای ریاست این کمیسیون مطرح هستند که آقایان عارف و زاهدی از این جمله اند.

وی در ادامه با اشاره به تمایل فراکسیون امید به ریاست محمدرضا عارف بر کمیسیون، افزود: آقای عارف در حال حاضر عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

نماینده مردم خمینی شهر ادامه داد: طبق قانون رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات عضو حقوقی کمیسیون آموزش و تحقیقات است بنابراین اگر وی رئیس کمیسیون آموزش نشود، این کمیسیون در شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲ رای خواهد داشت و قدرت چانه زنی مجلس در این شورا افزایش می یابد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت:در این خصوص با اعضای فراکسیون امید رایزنی داشته ایم و آن ها نیز این بحث منطقی را قبول دارند.