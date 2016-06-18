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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

ابطحی با مهر مطرح کرد؛

ریاست عارف بر کمیسیون آموزش و سهمیه‌ای که می‌سوزد

ریاست عارف بر کمیسیون آموزش و سهمیه‌ای که می‌سوزد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تکیه عارف بر کرسی ریاست کمیسیون آموزش را موجب از بین رفتن یک سهمیه مجلس در شورای عالی انقلاب فرهنگی خواند.

سید محمد جواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رایزنی ها برای ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: در حال حاضر چند نامزد برای ریاست این کمیسیون مطرح هستند که آقایان عارف و زاهدی از این جمله اند.

وی در ادامه با اشاره به تمایل فراکسیون امید به ریاست محمدرضا عارف بر کمیسیون، افزود: آقای عارف در حال حاضر عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

نماینده مردم خمینی شهر ادامه داد: طبق قانون رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات عضو حقوقی کمیسیون آموزش و تحقیقات است بنابراین اگر وی رئیس کمیسیون آموزش نشود، این کمیسیون در شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲ رای خواهد داشت و قدرت چانه زنی مجلس در این شورا افزایش می یابد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت:در این خصوص با اعضای فراکسیون امید رایزنی داشته ایم و آن ها نیز این بحث منطقی را قبول دارند.

کد مطلب 3688519

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