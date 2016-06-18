مسئول طرح كوچهگردان عاشق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای اين طرح توسط جمعيت امام علی(ع) درشبهای قدر اظهار كرد: طرح كوچهگردان عاشق با تأسی از رفتار كريمانه امام علی(ع) در كمك به محرومان، برای سومين سال متوالی در مشهد به اجرا درمیآيد.
سميرا دهقان ادامه داد: در اين طرح، پس ازشناسايی نيازمندان و محرومان واقعی در حاشيه شهر مشهد، بستههای غذايی دراختيار اين خانوادهها قرار میگيرد.
وی با بيان اينكه هدف ما از جذب مردم دراين طرح، صرفا دريافت كمكهای نقدی نيست، گفت: يكی از مهمترين وظايف ما، آگاهسازی مردم نسبت به نيازهای محرومان و ايجاد حس مطالبهگری در آنهاست زيرا مردم حاشيه شهر مشهد در وضعيت وخيمی بهسر میبرند و برای حل معضل گرسنگی، بايد چارهای اساسی انديشيد.
مسئول طرح كوچهگردان عاشق خاطرنشان كرد: تمركز امسال ما در اجرای اين طرح، بر كودكان كار به ويژه كودكان كورههای آجرپزی حاشيه شهر است تا بتوانيم به مردم بگوييم كه اين كودكان در شرايط نابسامانی به سرمیبرند.
دهقان بيان كرد: طرح كوچهگردان عاشق با توزيع ۱۰ هزار كيسه غذايی در كل كشور اجرا میشود كه سهم خراسان رضوی، ۴۰۰ كيسه است.
وی تأكيد كرد: كسانی كه تمايل دارند در اجرای اين طرح معنوی همراه ما باشند، میتوانند با مراجعه به ستاد طرح كوچهگردان عاشق، نسبت به ثبتنام اقدام كنند.
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