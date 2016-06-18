پرخوری و بد خوری در ماه رمضان سبب بیماری های گوارشی می شود

محمد حسن انتظاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رژیم غذایی ماه رمضان نباید با رژیم افراد در شرایط عادی، تفاوت داشته باشد چراکه تغییر ناگهانی عادت تغذیه ای، بسیار خطرناک است.

وی بیان داشت: هر سال پس از ماه رمضان افراد افزایش وزن پیدا کرده و یا دچار ضعف یا بیماری های گوارشی می شوند که پرخوری و بد خوری دلیل عمده این عوارض است. بنابراین مواد غذایی چون گوشت،‌ مرغ، ماهی،‌ لبنیات و سبزی ها باید قسمت اعظم رژیم غذایی شخص را بگیرد.

رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: مصرف تمام مواد غذایی باید روی اصول و برنامه باشد مثلا مصرف بالای لبنیات بدون مصرف آب به میزان کافی،‌ احتمال ایجاد سنگ های مجاری ادراری را بسیار افزایش می دهد. همچنین مصرف مواد پروتئینی (گوشت،‌ مرغ ، ماهی)‌ به تنهایی کافی نیست، بلکه در کنار آنها باید از سبزیجات،‌ سالاد،‌ آب و حبوبات استفاده کرد تا از یبوست جلوگیری شود و باید در نظر داشت که مصرف غذاهای پروتئینی باعث تشنگی می شود.

وی بیان کرد: در خصوص کودکان و نوجوانانی که برای اولین بار روزه می گیرند باید تمام مواد غذایی در رژیم غذایی آنها گنجانده شود. این نوجوانان باید در وعده سحر به مقدار کافی غذا بخورند.

انتظاری اعلام کرد: به دلیل ساعات طولانی گرسنگی باید از غذاهای دیر هضم مثل حبوبات و غلات مثل جو، گندم، جو دو سر،‌ لوبیا،‌ عدس،‌ آرد سبوس دار،‌ برنج با پوست، سیب زمینی و ... استفاده و از غذاهای زود هضم مثل غذاهای حاوی قند، آرد سفید و پرهیز کرد چراکه فرد سریعتر احساس گرسنگی می کند.

وی اظهار داشت: غذاهای حاوی فیبر غذایی غذاهای حاوی سبوس، گندم سبوس دار، غلات و حبوبات، انواع سبزی ها مانند لوبیای سبز، نخود، ذرت، اسفناج، برگ چغندر، میوه‌های با پوست، میوه خشک شده مثل برگه زرد آلو، انجیر، آلو خشک، بادام در سبد غذایی ماه رمضان قرار گیرد.

هشت اثر مثبت روزه داری بر سلامت جسم

رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه روزه‌داری هشت اثر مثبت بر سلامتی جسم دارد، ادامه داد: کاهش وزن با سوخت و ساز چربی‌های اضافی و نو شدن ذخایر چربی بدن شادابی و نشاط بد، کاهش کلسترول و LDL و افزایش HDL خون و استراحت دستگاه گوارش و بهبود عملکرد آن از اثرات مثبت روزه‌داری بر سلامتی جسم است.

وی ادامه داد: افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری‌ها، افزایش اعتماد به نفس و شادابی و کاهش اضطراب و افسردگی کاهش و کنترل عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی مانند فشار خون بالا و چربی خون بالا، کاهش و کنترل بروز علائم حساسیت و آلرژی و کمک در ترک عادت‌های غلط مانند کشیدن سیگار و پرخوری است.

رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: از دیدگاه علم پزشکی روزه داری به زمانی اطلاق می شود که هیدرات‌های کربن (قندهای) ذخیره شده در بدن، در چرخه سوخت و ساز مورد استفاده قرار گرفته و انرژی بدن از راه‌های دیگر تأمین شود که این حالت معمولا دو روز پس از اولین روز روزه داری اتفاق می‌افتد.

وی بیان داشت: در این حالت بدن برای تأمین انرژی ابتدا از چربی‌های ذخیره شده و سپس از بافت عضلانی به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کند.

انتظاری اعلام کرد: در حالت عادی،‌ همواره مقداری از چربی مواد غذایی در نقاط مختلف بدن ذخیره می‌شود، به مرور زمان این چربی‌ها فشرده شده و احتمال اینکه مورد استفاده مجدد قرار بگیرند بسیار کمتر می‌شود.

وی گفت: روزه داری حتی در افراد لاغر و یا با وزن طبیعی به بدن فرصتی می‌دهد تا این چربی‌ها را از ذخـایر آن آزاد کرده و مصـرف کند و پس از پایان روزه داری، ذخایـ‌ر تحلیل رفته جایگزیـن می‌شود.