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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

توسط نیروهای داوطلب سازمان آتش نشانی صورت می گیرد؛

توزیع ۶۰۰۰ ماسک فیلتر دار رایگان بین شهروندان کرمانشاهی

توزیع ۶۰۰۰ ماسک فیلتر دار رایگان بین شهروندان کرمانشاهی

کرمانشاه- مدیر عامل آتش نشانی کرمانشاه از توزیع ۶۰۰۰ ماسک فیلتر دار رایگان بین شهروندان کرمانشاهی خبر داد.

حجت الله جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توسط نیروهای داوطلب سازمان آتش نشانی تعداد ۶۰۰۰ ماسک فیلتر آلودگی بین شهروندان کرمانشاهی توزیع می شود.

وی افزود: این نیروها در پایگاه های تعریف شده در سطح شهر مستقرند و این ماسک ها را بین شهروندان توزیع می کنند.

جهانبخشی گفت: پایگاه های سازمان آتش نشانی در محل هایی چون بازار، سه راه نواب، میدان مصدق و میدان فردوسی بوده و نیروهای داوطلب علاوه بر توزیع ماسک، در صورت نیاز به شهروندان خدمات امدادی نیز ارائه می کنند.

 مدیر عامل آتش نشانی کرمانشاه اظهار داشت: این ماسک ها به دستور شهردار و توسط سازمان آتش نشانی برای رفاه حال شهروندان توزیع می شود.

جهانبخشی تاکید کرد: با توجه به حجم بالای آلودگی، شهروندان خصوصا سالمندان و کودکان از سفرهای درون شهری غیر ضروری پرهیز کرده تا برای خود و دیگران مشکل ایجاد نکنند.

کد مطلب 3688525

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