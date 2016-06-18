کشت کلزا در دماوند توسعه پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، عیدیان در جلسه تشکیل کمیته فنی، تقاضایابی و تشویق بهره برداران برای کشت کلزا با اشاره به اینکه یکی از شاخص های تعریف شده در وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با کشت کلزا است، گفت: در سال جاری در منطقه آبسرد به صورت مزرعه تحقیقی و ترویجی کشت کلزا انجام شد و نتیجه خوبی هم کسب کردیم.

وی با بیان اینکه درخصوص برداشت به موقع کلزا با توجه به کم بودن سطح کشت گفتگوهایی انجام شده است، ادامه داد: برای زمان کاشت و داشت نیز بازدید آموزشی بهره برداران و کارشناسان با اداره هماهنگی ترویج کشاورزی هماهنگ شده است.

دبیر کمیته تشکیل کمیته فنی، تقاضایابی و تشویق بهره برداران برای کشت کلزا ادامه داد: اهمیت اجرای این کشت علاوه بر خصوصیات خوب و منحصر به فرد، در تأمین روغن خوراکی، توسعه صنعت زنبورداری، کاهش علف های هرز خصوصا در منطقه دماوند (خصوصا انگل گل جالیز) و ... نقش مثبت و موثری دارد.

گفتنی است، استمرار برگزاری همایش کشت کلزا و توسعه کشت گلخانه در دماوند، بازدید و برگزاری کلاس آموزشی -ترویجی کشاورزان و کارشناسان، شرکت های فنی کشاورزی، زمینه یابی و تشویق کشاورزان به کشت کلزا در سال زراعی جدید، تحویل اسامی بهره برداران برای کشت کلزا در سال زراعی جدید هر سه روز یک بار، تأمین کمباین برداشت کلزا، آماده سازی ادوات کشاورزی برای کشت کلزا و ... از مصوباتی بود که در این کمیته به تصویب رسید.