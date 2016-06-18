به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ که صبح امروز برای انجام تست پزشکی بازیکنان پرسپولیس به مرکز پزشکی فیفا مراجعه کرده بود، درباره این مرکز گفتگویی با اهالی رسانه داشت. البته وی در بخشی از صحبت‌هایش انتقادات بی سابقه‌ای را از تصمیم کارلوس کی‌روش مبنی بر منع تمرین ملی پوشان و عدم حضورشان در تست پزشکی انجام داد.

برانکو که از عدم حضور بازیکنان ملی پوشش در تستهای پزشکی ناراحت بود، درباره تصمیم کی‌روش و استراحت به بازیکنان تیم ملی گفت: کی‌روش باید در خدمت فوتبال ایران باشد نه اینکه با بازیکنان گروکشی کند. من از او مایوس و ناامید شدم.

وی با بیان اینکه برایش عجیب است سرمربی تیم ملی نسبت به تست دادن بازیکنان ملی پوش اینطور تصمیم بگیرد، گفت: بازیکنان بدون تست دادن نمی‌توانند در مسابقات حضور یابند. به نظرم کی‌روش وارد بازی‌های خطرناک شده است. شاید کی‌روش می‌خواهد تصمیم بگیرد که چه تیمی از لیگ سقوط کند و چه تیمی قهرمان شود!

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که درباره این موضوع آیا کی روش مقصر است یا بازیکنان و اینکه چه تنبیهی برای بازیکنان درنظر می‌گیرد، گفت: به نظرم بازیکنان مقصر هستند. بازیکن پول می گیرد و باید به وظیفه خود در قبال باشگاه عمل کند. من در حیطه وظایف خودم می‌گویم که اجازه نمی‌دهم بازیکنان ملی پوش به اردو تیم ملی بروند.