پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کشمکش های فراوان بر سر افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان توسط بانک ها براساس مصوبه مجلس و مقاومتهایی که از سوی بانکها انجام شد، سرانجام نظام بانکی افزایش این وام را پذیرفت.
بر این اساس بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرد که بانکها موظفند از ابتدای مردادماه این وام را به ۱۰ میلیون تومان افزایش دهند و در واقع یک ماه به آنها فرصت تامین و تجهیز منابع را داده است. اما برخی از بانک ها اعلام کرده اند که از امروز پرداخت وام ۱۰ میلیونی را آغاز کرده اند.
البته بانک مرکزی طی یک ماه اخیر بر روی سامانه وام ازدواج، میزان وام را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود، که البته ترتیب اثری از سوی بانک ها داده نشده بود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی، هر یک از زوجین می توانند ۱۰ میلیون تومان وام ازدواج و تهیه جهیزیه دریافت کنند، نرخ کارمزد آن ۴ درصد است.
بانکمرکزی در بخشنامه خود تمام بانکها و موسسات اعتباري را موظف کرد که امکانات لازم براي شروع پرداخت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج يکصد ميليون ريالي براي هريک از زوجين را حداکثر از ابتداي مرداد ماه سال جاري فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات ازدواج در اولویت قرار گیرد اعلام کرد: این بخشنامه به دنبال تصویب تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ صادر شده که در آن بانک مرکزی به منظور حمایت از ازدواج جوانان، موظف شد تمام بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپردههای قرضالحسنه در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، با عنايت به اهميت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهيلات لازم براي اين امر مراتب زیر برای استحضار و رعايت ابلاغ ميشود:
۱) منابع قرضالحسنه پسانداز بانکها پس از کسر الزامات قانوني بايستي براي پرداخت تسهيلات قرضالحسنه به آحاد مردم اختصاص يابد.
۲) تمام بانکها و موسسات اعتباري موظفند امکانات لازم براي شروع پرداخت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج يکصد ميليون ريالي براي هريک از زوجين را حداکثر از ابتداي مرداد ماه سال جاري فراهم کنند.
۳) پرداخت قرضالحسنه ازدواج و ساير تکاليف قانوني در اولويت پرداخت تسهيلات قرضالحسنه بوده و توصيه موکد ميشود در صورت عدم کفايت منابع قرض الحسنه پس انداز از پرداخت ساير تسهيلات قرضالحسنه حتيالامکان خودداري شود.
۴) بانکها براي جذب منابع قرضالحسنه پسانداز مجاز به انجام تبليغات وزين و متعارف و اختصاص جوايز ميباشند. اصلاحيه آيين نامه ذيربط در اين رابطه متعاقباً ابلاغ میشود.
غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان طراح این پیشنهاد گفته است: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد کاهش یافته است. در حال حاضر ۱۲ میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که ۴ میلیون نفر آنها بالای ۲۸ سال سن دارند.
وی افزود: طبق آمار بانک مرکزی ۱۰۲ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که ۳۶ هزار میلیارد تومان آن پس انداز و ۶۲ هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است. بنابر این می توان از این محل وام ازدواج جوانان را از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان ارتقاء داد.
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