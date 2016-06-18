پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کشمکش های فراوان بر سر افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان توسط بانک ها براساس مصوبه مجلس و مقاومت‌هایی که از سوی بانک‌ها انجام شد، سرانجام نظام بانکی افزایش این وام را پذیرفت.

بر این اساس بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرد که بانکها موظفند از ابتدای مردادماه این وام را به ۱۰ میلیون تومان افزایش دهند و در واقع یک ماه به آنها فرصت تامین و تجهیز منابع را داده است. اما برخی از بانک ها اعلام کرده اند که از امروز پرداخت وام ۱۰ میلیونی را آغاز کرده اند.

البته بانک مرکزی طی یک ماه اخیر بر روی سامانه وام ازدواج، میزان وام را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود، که البته ترتیب اثری از سوی بانک ها داده نشده بود.

طبق بخشنامه بانک مرکزی، هر یک از زوجین می توانند ۱۰ میلیون تومان وام ازدواج و تهیه جهیزیه دریافت کنند، نرخ کارمزد آن ۴ درصد است.

بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ خود تمام بانکها و موسسات اعتباري را موظف کرد که امکانات لازم براي شروع پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج يکصد ميليون ريالي براي هريک از زوجين را حداکثر از ابتداي مرداد ماه سال جاري فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.