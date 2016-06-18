اسفندیار کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آلودگی هوای استان لرستان اظهار داشت: این امر موجب شد که پرواز مشهد - خرم آباد که قرار بود صبح امروز برگزار شود لغو شود.

وی با بیان اینکه این پرواز قرار بود که از فرودگاه مشهد به سمت فرودگاه خرم آباد برقرار شود عنوان کرد: به دلیل دید کم و وجود گرد و غبار در فرودگاه خرم آباد این پرواز کنسل شد.

مدیر فرودگاه خرم آباد بیان داشت: با وجود تاخیر سه تا چهار ساعتی در فرودگاه مشهد، باز هم این پرواز به دلیل گرد و غبار و دید کم برای فرود در فرودگاه خرم آباد کنسل شد.

کیانی همچنین با بیان اینکه قرار بر این است که پرواز تهران - خرم آباد از سوی شرکت هواپیمایی تابان نیز طی بعدازظهر امروز برگزار شود عنوان کرد: با توجه به اعلام هواشناسی که بعدازظهر میزان گرد و غبار در آسمان لرستان کاهش می یابد این پرواز برگزار می شود.

وی بیان داشت: در صورتی که وضعیت هوای استان تغییری پیدا نکند احتمال لغو شدن پرواز تهران - خرم آباد نیز وجود دارد.

مدیر فرودگاه خرم آباد یادآور شد: هم اکنون در هفته ۲۶ تا ۲۸ پرواز در فرودگاه خرم آباد برقرار می شود که چهار مورد از آنها پرواز مشهد است.