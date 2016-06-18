جزئیات مصاحبه رشته های بدون آزمون و پژوهش محور دکتری دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهروز دانشیان رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد با اعلام این خبر گفت: دعوت به مصاحبه شدگان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.net از تاریخ ، زمان و محل مصاحبه خود اطلاع حاصل کنند.

وی افزود: واجدین شرایط دعوت به مصاحبه دوره بدون آزمون لازم است هر گونه سوابق علمی و تحقیقاتی مانند پروژه ، مقاله ، ترجمه و تالیف که در زمینه های مربوط به رشته تخصصی خود را دارند، به انضمام ریز نمرات و پایان نامه کارشناسی ارشد خود را همراه داشته باشند و رأس زمان و در تاریخ اعلام شده در محل مصاحبه حاضر شوند.

دانشیان در خصوص مصاحبه دوره دکتری پژوهش محور افزود: حضور استاد راهنمای طرح به همراه داوطلب در جلسه مصاحبه الزامی بوده و داوطلبان این دوره لازم است علاوه بر مدارک فوق فرم طرح تحقیقاتی که در زمان ثبت نام ارسال کرده اند را به همراه داشته باشند.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اظهار داشت: عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف از پذیرش است.

وی گفت: اطلاعات لازم در خصوص تاریخ ، زمان و محل مصاحبه سایر رشته های دوره های بدون آزمون و پژوهش محور دکتری تخصصی متعاقباً از طریق سامانه مذکور اعلام خواهد شد.

نتایج نهایی پس از انجام مصاحبه علمی مشخص و در نیمه دوم شهریور ماه اعلام خواهد شد.