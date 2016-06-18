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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان ایلام:

مجتمع آب شرب سراب آبدانان بهسازی می شود

مجتمع آب شرب سراب آبدانان بهسازی می شود

آبدانان-مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان ایلام از بهسازی مجتمع آب شرب سراب آبدانان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داراب بیرانوند صبح شنبه در بازدید از طرح مجتمع آب شرب سراب آبدانان با اعلام این خبر گفت: این پروژه در دو فاز تعریف شده که فاز اول با اعتباری بالغ بر دو و نیم میلیارد تومان بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بیرانوند افزود: فاز اول این پروژه به رغم محدودیت های اعتباری پیشرفت خوبی داشته که با همکاری مسئولان، این پروژه که منبع آب شهر و ۱۹ روستای آبدانان است و به زودی به سرانجام خواهد رسید.

وی با اشاره به اتمام کار مطالعات اجرای فاضلاب در آبدانان، تصریح کرد: متأسفانه به دلیل محدودیت اعتبار، سرمایه گذار بخش خصوصی در این مورد ورود نمی کند که امیدواریم با پیگیری مسئولان این طرح نیز تأمین اعتبار شود و به مرحله اجرا برسد.

کد مطلب 3688534

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