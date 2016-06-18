مجتمع آب شرب سراب آبدانان بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داراب بیرانوند صبح شنبه در بازدید از طرح مجتمع آب شرب سراب آبدانان با اعلام این خبر گفت: این پروژه در دو فاز تعریف شده که فاز اول با اعتباری بالغ بر دو و نیم میلیارد تومان بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بیرانوند افزود: فاز اول این پروژه به رغم محدودیت های اعتباری پیشرفت خوبی داشته که با همکاری مسئولان، این پروژه که منبع آب شهر و ۱۹ روستای آبدانان است و به زودی به سرانجام خواهد رسید.

وی با اشاره به اتمام کار مطالعات اجرای فاضلاب در آبدانان، تصریح کرد: متأسفانه به دلیل محدودیت اعتبار، سرمایه گذار بخش خصوصی در این مورد ورود نمی کند که امیدواریم با پیگیری مسئولان این طرح نیز تأمین اعتبار شود و به مرحله اجرا برسد.