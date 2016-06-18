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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۲۱

قرارداد لژیونر هندبال ایران با دینامو بخارست تمدید شد

قرارداد لژیونر هندبال ایران با دینامو بخارست تمدید شد

قرارداد علیرضا موسوی لژیونر هندبال کشورمان با دینامو بخارست رومانی برای یک سال دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه علیرضا موسوی در هفته های گذشته همراه با تیم دینامو بخارست توانست پس از سالها این تیم را در کسب عنوان قهرمانی لیگ ناسیونال رومانی همراهی کند برای تمدید قرارداد خود با مدیران این باشگاه اروپایی وارد مذاکره شد. 

علیرضا موسوی لژیونر هندبال ایران به دنبال توافق با مدیران این باشگاه قرارداد خود را یکسال دیگر تمدید کرد. 

لژیونر هندبال ایران در سابقه حضورش در تیم های خارجی دوسال و نیم در لیگ مجارستان و یک سال را در لیگ برتر کشور رومانی  بازی کرده است. 

تیم دینامو بخارست رومانی پس از ۱۴ سال عنوان قهرمانی لیگ برتر باشگاه های این کشور معروف به رقابتهای ناسیونال کسب کرد. 

کد مطلب 3688535

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