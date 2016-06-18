به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برتر فوتبال ایران امروز فراخوان واگذاری فضای تبلیغاتی مراسم قرعه کشی فصل 96-95 را در برخی رسانه ها منتشر کرد تا برای این مراسم آگهی بگیرد و طبیعتا مبلغی را هم دریافت کند.

این آگهی در شرایطی منتشر شده است که در متن آن از طرف روزنامه‌ها و سایت‌های خبری وعده داده شده گزارش تصویری این مراسم که طبیعتا باید در دل آن تبلیغات شرکت مذکور هم وجود خواهد داشت منتشر خواهد شد.

در متن این آگهی آمده است:« این مراسم در تاریخ 20 تیرماه در محل برج میلاد همراه با مراسم ویژه با حضور چهره های سرشناس ورزشی به جهت قرعه کشی مسابقات لیگ برتر با فضاهای تبلیغاتی شامل: پخش مستقیم در یکی از شبکه های سیما و بخش هایی از آن در برنامه های خبری شبکه های مختلف، گزارش تصویری در روزنامه ها و سایت‌های خبری، کل فضای تبلیغاتی ....»

اینکه سازمان لیگ بخواهد برای برنامه اش اسپانسر بگیرد کاری درست و منطقی است اما اینکه از طرف رسانه‌ها وعده انتشار گزارش تصویری همراه با تبلیغات را داده غیرحرفه‌ای و دور از اخلاق است.

طبیعتا سازمان لیگ برای پخش این مراسم به تلویزیون پول خواهد داد و با امضا قراردادی مشخص کارش را پیش خواهد برد اما آیا با روزنامه‌ها و سایت‌های خبری هم این کار را خواهد کرد؟ ظاهرا سازمان لیگ اختیار روزنامه‌ها و سایت‌های خبری را هم دارد که به اسپانسرها وعده داده در این رسانه‌ها گزارش تصویری خواهد رفت!