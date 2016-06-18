به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری در مصاحبه با رادیو گفتگو، با اشاره به روند مذاکرات هستهای و حمایتی که مقام معظم رهبری از تیم مذاکره کننده هستهای در راستای تقویت آن داشتند، افزود: ایشان از همان ابتدا تأکید داشتند که آمریکاییها قابل اعتماد نیستند و در نهایت نتیجه آن چیزی شد که رهبری فرموده بودند.
وی با بیان اینکه آمریکاییها نه تنها به تعهداتشان عمل نکردند بلکه برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوریشان تهدید کردهاند که اگر به جایگاه ریاست جمهوری برسند برجام را پاره میکنند، خاطرنشان کرد: این موضوع نشان دهنده بداخلاقی مقامات آمریکایی است.
کوثری با بیان اینکه مقام معظم رهبری در روز سهشنبه در دیدار خود با کارگزاران نظام تأکید کردند که دیگر تیم مذاکره کننده نباید کوتاه بیاید و باید بر اساس توافق ایجاد شده و منافع ملی عمل کنند در ارتباط با رایزنیهای اخیر ظریف و کری، وزرای خارجه ایران با آمریکا در ارتباط با اجرای برجام، گفت: تیم ایران درصدد است که طرف مقابل را مجبور کند تعهدات خود را عملی کند، چنانکه مردم نتیجه برجام را در زندگی خود احساس کنند ولی آمریکاییها پایبند به تعهداتشان نیستند و در حالت خوشبینانه شاید حدود ۴ الی ۵ درصد تعهداتشان را عمل کنند و بعید است که آنها صددرصد به این تعهدات پایبند باشند.
نماینده مجلس نهم اظهار کرد: بعید است که آمریکاییها به صورت کامل به تعهداتشان در برجام عمل کنند، چرا که اگر آنها میخواستند این کار را انجام دهند از همان ابتدا این رویه را در پیش میگرفتند و دیگر احتیاج به این همه رایزنی و مذاکره نبود.
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