بخش کمی از البسه کاروان ایران به کمیته ملی المپیک تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق توافقات صورت گرفته میان کمیته ملی المپیک و شرکت تولید کننده البسه کاروان ورزش ایران در بازی های المپیک ریو و به منظور دسترسی سریع تر به بخشی از لباس های تولید شده، ۳۰۰ ست از البسه کاروان المپیکی ایران و به صورت هوایی به ایران فرستاده شد. این محموله از لباس ها جمعه شب هفته گذشته وارد ایران شد. این محموله از لباس ها با رایزنی های صورت گرفته پس از پنج روز، چهارشنبه شب از گمرک ترخیص شد و در محل کمیته ملی المپیک در اختیار مسئولان این کمیته قرار گرفت.

بر این اساس برگزاری مراسم رونمایی از البسه کاروان ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو، در دستور کار مسئولان کمیته ملی المپیک قرار گرفته است. گفته می شود که در این مراسم با استفاده از مانکن متحرک، البسه کاروان ایران به نمایش گذاشته خواهد شد. همزمان سایزگیری از اعضای کاروان به منظور تحویل البسه به آنها نیز آغاز خواهد شد.

طبق آنچه در تفاهم نامه میان کمیته ملی المپیک با حامی کاروان ایران در المپیک سی و یکم قید شده بود، این شرکت تهیه ۱۰۰۰ ست از البسه طراحی شده برای اعضای کاروان المپیکی کشورمان را عهده دار شد. قرار است دومین محموله البسه کاروان امام رضا (ع) نیز که شامل ۷۰۰ ست باقی مانده لباس ها می شود، در قالب دومین محموله به صورت دریایی و حداکثر تا ۲۰ تیرماه وارد ایران شود.

شَمای البسه اعضای کاروان ایران در بازی‎های المپیک ریو برای نخستین‎بار در طول تاریخ، با الهام از طرح‎های اسلامی، اسلیمی و ایرانی طراحی شده است. در طرح ارائه شده که با همفکری انجمن ملی طراحان نهایی شد، قالب رنگ لباس سفید که نماد صلح و آرامش است، همراه با رنگ آبی می باشد. رنگ آبی برگرفته از خلیج فارس است ضمن اینکه گنبد مسجد لطف‌الله اصفهان هم الگو و نمونه ای برای به کار بردن طرح اسلیمی در این لباس بود. نماد پرچم ایران هم یکی از طرح هایی است که در لباس کاروان المپیکی ایران به چشم می خورد.