رقابت نانوایی ها باعث افزایش کیفیت نان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح شنبه در جلسه شورای آرد و نان استان که با حضور علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت، دبير و اعضاى كارگروه استان قزوین برگزار شد ضمن اشاره به نقش آموزش در پیشگیری از تخلفات احتمالی برخی از نانوایان، تقویت حس مسئولیت شرعی را از عوامل موثر در کاهش پرونده های تعزیراتی عنوان کرد.

وی افزود: ما باید با توسعه آزاد پزی و ایحاد رقابت در بین نانوایان سعی در کیفی سازی نان در سطح استان داشته باشیم که این امر مورد رضایت مردم و دولت محترم خواهد بود و برای رسیدن به نقطه یاد شده باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم.

اجرای طرح پایلوت مکان یابی جغرافیایی واحدهای صنفی (GIS) در قزوین

علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قزوین نیز در ادامه این جلسه از طراحی مدل جدید در مکان یابی جغرافیایی واحدهای صنفی نانوایی” GIS “ در استان قزوین برای نخستین بار در کشور و به عنوان استان پایلوت در این طرح خبر داد و گفت: نسخه آزمایشی این طرح برای نخستین بار در کشور در اتحادیه نانوایان قزوین در حال تکمیل و اجرا است که با عملیاتی شدن این طرح امکان مکان یابی جغرافیایی واحدهای صنفی نانوایی در سطح استان قابل رصد و شناسایی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قزوین گفت: دو موضوع آزاد سازی کامل سهمیه آرد و آزاد پزی و کیفی سازی نان از سیاست های ابلاغی دولت تدبیر و امید است که ماهم در استان به دنبال تحقق این برنامه هستیم.

پرزحمت ارتقاء سازکار نظارت بر عملکرد نانوایان را از راهکارهای اساسی و ضروری در تحقق اهداف تعیین شده دانست و افزود: باید با نظارت دقیق بر نحوه توزیع آرد و بازرسی از واحدهای نانوایی و آموزش آنها از بروز تخلفات احتمالی در آینده جلوگیری کرد.

وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای نظارت بر حوزه آرد و نان استان، از برگزاری گشت های مشترک مستمر این سازمان با تعزیزات حکومتی، بهداشت، علوم پزشکی و... خبر داد و گفت: در سال گذشته هشت هزارو ۶۲۷ فقره بازرسی از واحدهای نانوایی استان قزوین انجام شده که در این زمینه یک هزارو ۵۴۶ فقره پرونده توسط بازرسان سازمان تشکیل و برای رسیدگی و صدور رای به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

پرزحمت بیان کرد: عمده تخلفات صورت پذیرفته مربوط به کم فروشی و سپس گرانفروشی است.

در ادامه بخشنامه كارگروه ملى ارد ونان كشورى قراىًت و وظایف دستگا ههاى اجرايًى استان مشخص و مصوب شد.