به گزارش خبرگزاری مهر، از روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ساعت ۵ بعدازظهر به مدت ۹ روز تا ۱۰ تیر ماه ۴۴ فیلم از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.

روز دوشنبه ۳۱ خردادماه ساعت ۵ بعدازظهر فیلم های «یک نقطه سبز» به مدت ۶ دقیقه، «سیاه پرنده» به مدت ۸ دقیقه و «آنکه خیال بافت و آن که عمل کرد» به مدت ۱۰ دقیقه از مرتضی ممیز، «رهایی» از ناصر تقوایی به مدت ۲۴ دقیقه، «حوزه استحفاظی» از آراپیک باغداساریان به مدت ۶ دقیقه، «انتظار» از امیر نادری به مدت ۴۶ دقیقه و فیلم «رنگین کمان» از نفیسه ریاحی به مدت ۱۴ دقیقه در سالن سینما تک به نمایش در می آید.

در برنامه نمایش فیلم های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۶ فیلم از نورالدین زرین کلک، ۶ فیلم از علی اکبر صادقی، ۱۰ فیلم از فرشید مثقالی، ۸ فیلم از عباس کیارستمی و همچنین فیلم هایی از ابراهیم حقیقی، سهراب شهید ثالث، محمدرضا اصلانی، شاپور قریب، مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی به نمایش در می آید.

علاقمندان می‌توانند برای استفاده از برنامه های نمایش فیلم های کانون به صورت رایگان، ۳۱ خردادماه تا روز ۱۰ تیرماه ساعت ۵ بعد از ظهر به غیر از جمعه ۴ و دوشنبه ۷ تیرماه به موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه کنند.