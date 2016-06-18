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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷

برای نمایش در موزه هنرهای معاصر تهران

۴۴ فیلم از بزرگان سینما از آرشیو سینمای کودک بیرون می‌آید

۴۴ فیلم از بزرگان سینما از آرشیو سینمای کودک بیرون می‌آید

از روز دوشنبه ۳۱ خردادماه ساعت ۵ بعدازظهر به مدت ۹ روز منتخبی از آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، از روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ساعت ۵ بعدازظهر به مدت ۹ روز تا ۱۰ تیر ماه ۴۴ فیلم از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.

روز دوشنبه ۳۱ خردادماه ساعت ۵ بعدازظهر فیلم های «یک نقطه سبز» به مدت ۶ دقیقه، «سیاه پرنده» به مدت ۸ دقیقه و «آنکه خیال بافت و آن که عمل کرد» به مدت ۱۰ دقیقه از مرتضی ممیز، «رهایی» از ناصر تقوایی به مدت ۲۴ دقیقه، «حوزه استحفاظی» از آراپیک باغداساریان به مدت ۶ دقیقه، «انتظار» از امیر نادری به مدت ۴۶ دقیقه و فیلم «رنگین کمان» از نفیسه ریاحی به مدت ۱۴ دقیقه در سالن سینما تک به نمایش در می آید.

در برنامه نمایش فیلم های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۶ فیلم از نورالدین زرین کلک، ۶ فیلم از علی اکبر صادقی، ۱۰ فیلم از فرشید مثقالی، ۸ فیلم از عباس کیارستمی و همچنین فیلم هایی از ابراهیم حقیقی، سهراب شهید ثالث، محمدرضا اصلانی، شاپور قریب، مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی به نمایش در می آید.

علاقمندان می‌توانند برای استفاده از برنامه های نمایش فیلم های کانون به صورت رایگان، ۳۱ خردادماه تا روز ۱۰ تیرماه ساعت ۵ بعد از ظهر به غیر از جمعه ۴ و دوشنبه ۷ تیرماه به موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه کنند.

کد مطلب 3688547
محیا رضایی کلانتری

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