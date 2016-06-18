برداشت طالبی از مزارع شهرستان ورامین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، محمدحسین تاجیک از آغاز برداشت محصول طالبی از زمین های زیرکشت شهرستان ورامین خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۹۰۰ هکتار از زمین های دشت ورامین زیر کشت طالبی رفته که این مقدار نسبت به سال زراعی گذشته از افزایش ۱۰ درصدی سطح زیر کشت برخوردار شده است.

وی افزود: سال گذشته سطح زیر کشت محصول طالبی در ورامین ۸۰۰ هکتار بود که با توجه به بارندگی های مناسب صورت گرفته در ابتدای سال جاری، شاهد این افزایش سطح زیر کشت در منطقه هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین عنوان کرد: عملکرد کشت طالبی در منطقه در هر هکتار ۳۰ تن است که در مقایسه با سال گذشته این رقم افزایش خوبی داشته است.

بنا به اظهار وی، طالبی ورامین از محصولات مشهور این منطقه و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و به تمامی مناطق کشور ارسال می شود