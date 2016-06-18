تئاتر «کسوف» در رشت به روی صحنه می رود

طراح و کارگردان تئاتر «کسوف» به خبرنگار مهر گفت: «کسوف» به نویسندگی «ایوب آقا خانی» از ۳۱ خرداد تا ۱۸ تیر به مدت ۱۵ روز در محل خانه نمایش سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت به روی صحنه می رود.

مهرداد آبسالان افزود: این نمایش کاری از گروه «جهش» است که علی بدر طالعی، حسین رفعتی و نگار خلاق در آن به اجرای نقش می پردازند.

وی تصریح کرد: این تئاتر که هر روز ساعت ۱۹ به روی صحنه می رود، در شب های پر برکت قدر اجرا نمی شود.

علاقه مندان می توانند برای خرید بلیط این نمایش به آدرس www.haftsaz.com و یا مراکز فروش بلیط در فروشگاه های «هفت شهر»، «شهر کتاب» گلسار، کتابفروشی «دیبا» و آموزشگاه های هنری «هفت»، «افرا»، «سیمرغ» و یا دفتر فنی «رایو» واقع در خیابان ۱۵۵ بلوار گیلان مراجعه کنند.