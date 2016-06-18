تاسیس شبکه جهاد فرهنگی دانش آموختگان حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام روح الله حریزاوی با اشاره به تشکیل کانون دانش آموختگان حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان گفت: این کانون با هدف تشکیل شبکه جهادی فرهنگی دانشگاهیان به منظور گسترش تلاش‌های تربیتی و فرهنگی در فضای آموزش عالی کشور تاسیس می شود.

وی ادامه داد: با گذشت نزدیک به ۱۵ سال از فعالیت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، حدود ۳۰ هزار نفر از این مرکز فارغ التحصیل شده اند که این عدد به صورت سالیانه در حال افزایش است و استفاده از ظرفیت این افراد در نهادینه سازی جهاد فرهنگی و تبلیغ دین توسط دانشگاهیان در جوامع دانشگاهی می تواند اثرات مطلوبی در تحقق اهداف دانشگاه اسلامی داشته و زمینه مناسبی برای حرکت به سوی تمدن اسلامی فراهم سازد.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان افزود: پیش نویس اساسنامه کانون دانش آموختگان نیز با همین اهداف تدوین شده است که در گام اول تشکیل هیات موسس برای برگزاری انتخابات شورای مرکزی طراحی شده است، اعضای این کانون علاوه بر تقویت گفتمان مبتنی بر رسالت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در سطح جامعه، در فعالیت‌های آموزشی، علمی، فرهنگی و مدیریتی در مراکز دانشگاهی حوزه علوم اسلامی مشارکت خواهند داشت.

حجت الاسلام حریزاوی با تاکید بر اینکه فعالیت این کانون در اساسنامه جدید حوزه نهایی شده است گفت : در گام دوم پس از انتخابات شورای مرکزی، این کانون به صورت مستقل، توسط فارغ التحصیلان حوزه علوم اسلامی فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

وی گفت: در پیش نویس ایجاد این کانون، تداوم ارتباطات دانش آموختگان حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان با هدف ارتقا و تعالی فردی و اجتماعی آنان، ایجاد بانک جامع دانش آموختگان با هدف بررسی توانمندی های تبلیغی و فرهنگی در عرصه های مختلف جهادی و بررسی اثرگذاری این افراد در سطوح مختلف دانشگاهی و ملی مورد توجه قرار گرفته است.