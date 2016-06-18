طرح توان افزایی زنان سرپرست خانوار در مازندران اجرا می شود

مریم جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح در فاز اول از ۲۵ تیرماه آغاز می‌شود و یک ماه ادامه دارد و در این فاز پنج هزار نفر از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست آموزش داده می‌شوند.

وی بابیان اینکه توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار باهدف مهارت‌آموزی، ارتقای سلامت، اشتغال و کارآفرینی اجرا می‌شود گفت: برای دستیابی به این اهداف کارگاه‌های آموزشی متناسب با هر منطقه طراحی و پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مازندران بابیان اینکه طرح توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار با همکاری و تعامل دستگاه‌های مرتبط اجرا می‌شود گفت: برای این طرح سهمیه‌ای برای هر شهرستان در نظر گرفته‌شده است و آموزش‌هایی متناسب ارائه می‌شود.

وی یادآور شد: استارت اولیه این طرح از زمستان سال گذشته زده شد و در حاشیه سفر معاون رئیس‌جمهوری در امور بانوان و خانواده نیز به نوشهر بر لزوم اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تأکید شد.

جمشیدی تصریح کرد: طرح توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست پس از توفیق در فازهای دیگر نیز ادامه می‌یابد و برای فاز دوم آموزش ۱۵ هزار نفر پیش‌بینی‌شده است.

بیش از ۱۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در مازندران شناسایی‌شده است.