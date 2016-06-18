عبدالنبی سواعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر این اساس یکی از سیاست‌های سازمان فنی و حرفه‌ای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای مهارت‌آموزی‌ از طریق توسعه آموزشگاه‌های آزاد عنوان شده است.

وی با بیان این‌که توسعه این بخش از چند طریق امکان‌پذیر است، بیان کرد: شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه مهارت‌آموزی در استان و معرفی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، همچنین استفاده از ظرفیت‌های خالی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و واگذاری بخشی از مدیریت آموزشی کارگاه‌ها به بخش خصوصی که به شکل برگزاری کارگاه‌های آموزشی در آموزشگاه‌های آزاد امکان‌پذیر است، از شیوه‌های توسعه این بخش است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان ادامه داد: خرید خدمات آموزشی از آموزشگاه‌های آزاد از دیگر راهکارهای توسعه بخش خصوصی است؛ در مناطقی که مراکز دولتی فنی و حرفه‌ای وجود ندارد، برای حمایت از قشر کم‌درآمد خدمات از آموزشگاه‌های آزاد یا شرکت‌های آموزشی خریداری می‌شود، به این معنا که آموزش به‌صورت رایگان به این قشر ارائه و هزینه‌های آموزش مطابق تعرفه‌های خاصی توسط سازمان پرداخت می‌شود.

سواعدی عنوان کرد: یکی دیگر از سیاست های حمایتی حذف آموزش‌های موازی با بخش خصوصی در مراکز دولتی است.

وی بیان کرد: در این رویکرد در کارگاه‌های مراکز دولتی رشته یا حرفه‌ای آموزش داده می‌شود که موازی با رشته‌ها یا حرفه‌های در حال ارائه در آموزشگاه‌های آزاد نباشد.