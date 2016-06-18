اولین شهر کتاب در قزوین افتتاح می شود

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه و تسهیل دسترسی مردم به مراکز فرهنگی، کالاهای فرهنگی و هنری، کتاب و نشریه یکی از وظایف سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری است، لذا برای اولین بار در استان قزوین مجموعه شهر کتاب در خیابان فردوسی شمالی در دو طبقه با زیر بنایی تقریبی ۸۰۰ متر مربع به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: شهر کتاب قزوین با سرمایه گذاری بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان ظرف یک ماه آینده افتتاح خواهد شد.

وزیری نژاد تصریح کرد: در این شهر کتاب محصولات هنری، صنایع دستی، تابلوهای خوشنویسی، نقاشی، بخش لوازم تحریر، بخش فروش لوح فشرده آثار فاخر هنرمندان کشور، عرضه کتب خارجی و ایرانی به ویژه برای دانشجویان عرضه می شود.

وی خاطرنشان کرد: علاقمندان به محصولات فرهنگی می توانند با مراجعه به این شهر کتاب چند نیاز خود را در یک مرکز جستجو کنند، کتب مدنظر خود را پیدا کرده و بخوانند در صورت تمایل خرید کنند.

وی کاهش بار ترافیکی در سطح شهر، استفاده بهینه از وقت همشهریان و ایجاد پاتوق فرهنگی برای اهالی فرهنگ شهر را از جمله اهداف راه اندازی شهر کتاب در قزوین برشمرد و گفت:با توجه به اهمیت حوزه فرهنگ و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به حوزه فرهنگی، اجرای پروژه‌های فرهنگی و ورزشی در اولویت‌های کاری شورا و شهرداری است.

وزیری نژاد افزود: هر میزان که رشد و توسعه و ارتقای سرمایه های فرهنگی داشته باشیم به همان میزان جامعه ای پویا را خواهیم داشت.

ساخت چهار انیمیشن با موضوع هویت و فرهنگ شهروندی

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین از ساخت چهار انیمیشن با موضوع فرهنگ شهروندیو معرفی مفاخر امکان تاریخی - مذهبی قزوین خبر داد.

وزیری نژاد افزود: این انیمیش ها در راستای استفاده از ظرفیت ابزار هنر و تاثیر گذاری بیشتر آموزش های شهروندی توسط هنرمندان بومی استان قزوین در حال تولید است.

وی «معرفی شخصیت شهید محمد علی رجایی»، «معرفی شهید بابایی»، «معرفی امامزادگان نظیر امامزاده حسین (ع)، بقعه چهار انبیاء، امامزاده اسماعیل، اماکن متبرکه و مقدسه شهر قزوین، «معرفی کاروانسرای تاریخی سعدالسلطنه و چهلستون» از اماکن تاریخی و گردشگری شهر قزوین را موضوعات این انیمیش ها ذکر کرد.

وزیری نژاد خاطرنشان کرد:این انیمیش ها پس از تولید در قالب بسته های فرهنگی به میهمانان و گردشگران ایرانی و خارجی و در مکان هایی که قابلیت بهره برداری دارد، توزیع خواهد شد.

وی اضافه کرد:کیفیت این انیمیش ها HD بوده و قابل پخش بر روی تمام سیستم های خانگی، تلویزیونی، رسانه ملی و استانی و سینمای دیجیتال را دارا است.

وزیری نژاد افزود: انیمیشن از رشته‌های مهم هنر مدرن دنیای امروزی است که هم مخاطبان خوبی را برای خود جذب کرده و هم تاثیر زیادی در ذهن مخاطبان گذاشته است، لذا می توان از این ظرفیت برای انتقال مفاهیم فرهنگ و هویت شهری بهره برداری کرد.

سرمایه‌گذاری یک میلیارد ریالی بخش خصوصی در بوستان‌های شهر قزوین

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین از سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون تومانی شرکت هنکل در بوستان های سطح شهر قزوین خبر داد و گفت:ترویج ورزشهای همگانی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

وزیری نژاد استفاده از توان بخش خصوصی در توسعه فضاهای فرهنگی ورزشی را یکی از رویکردهای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ذکر کرد و افزود: نظر به رسالت سازمان در آماده کردن زیرساخت های ورزش های برای دسترسی سهل الوصل عموم شهروندان تفاهم نامه ای با شرکت هنکل تولید کننده محصولات پریل و پرسیل منعقد شد که بر اساس آن در سال های ۹۴ و ۹۵ بیش از ۶۰ ست ورزشی توسط این شرکت در بوستان های الغدیر، بانوان، پامچال و بوستان شهر چوبیندر نصب شد.

وی اظهار کرد: روزانه به خصوص در ساعات اولیه صبح، تعداد زیادی از شهروندان با حضور در این بوستان ها، از این وسایل بهره برداری می کنند و به انجام فعالیتهای ورزشی می پردازند.

وزیری نژاد راه اندازی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید رجایی با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال، بهسازی و احیای زمین شقایق و راه اندازی باشگاه هشت بهشت با مشارکت بخش خصوصی را از دیگر برنامه های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در حوزه ورزش برشمرد و گفت: فاز دوم زمین شقایق نیز به زودی افتتاح خواهد شد.

وی یکی از اهداف سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین را رضایت‌مندی مردم دانست و گفت: برگزاری مسابقه دارت و طناب کشی، همایش پنجاه به در با همکاری سازمان تاکسیرانی، همایش ورزش صبحگاهی و عصرگاهی، برگزاری نخستین همایش خنده با همکاری هیات ورزش های همگانی و برگزاری رژه موتور سواران با همکاری هیات اتومبیلرانی و موتورسواری، شرکت در رقابت دو صحرانوردی کارگران، انعقاد قرارداد با مربیان جهت فعالیت در پارک ها و محله های سطح، برگزاری مسابقه تیراندازی با همکاری باشگاه تیراندازی کوثر و مشارکت در برگزاری رقابت های سنگ نوردی از دیگر اقدام های این سازمان در حوزه ورزش است.