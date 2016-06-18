طرح برندسازی محصولات و تولیدات کشاورزی و صنعتی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نصراللهی زاده امروز شنبه در سومین جلسه ستاد استانی فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: هر هفته آمادگی تشکیل جلسات این ستاد را صورت مستمر و با دستور کار مشخص داریم.

وی به رویکردهای این ستاد اشاره کرد و اظهارداشت: در سطح کشور ۱۲ برنامه ملی تصویب شده که باید برش استانی آن در کردستان هم تدوین شود.

وی ادامه داد: اجرای ۶۰ پروژه ملی در ستاد مرکزی فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده که این تعداد به دستگاه های اجرایی استان ها ابلاغ خواهد شد و دستگاه ها هم باید این پروژه ها را استانی کرده و در ستاد استانی مطرح کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان توجه به ظرفیت های موجود استان در تدوین برنامه های مختلف را از دیگر رویکردهای این ستاد خواند و افزود: در تدوین برنامه ها باید توجه جدی به سیاست ها اقتصاد مقاومتی شود.

نصراللهی زاده با بیان اینکه بحث آب و تخصیص منابع آبی جزو سیاست های اقتصاد مقاومتی است، اظهارداشت: اقدامات عملیاتی ستاد اقتصاد مقاومتی استان در این رابطه به نتیجه رسید و میزان اراضی کشاورزی که قرار بود از محل سدها آب موردنیاز آنها تامین شود، ۶ برابر افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: در ابتدا قرار بود از محل سدها تنها ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان بهره مند شوند که با پیگیری های انجام شده ستاد این میزان اراضی به ۱۶ هزار هکتار رسیده است.

وی عنوان کرد: یکی از برنامه های دراز مدت ما در تخصیص منابع آبی این است که از محل سدها، آب ۵۰ هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی استان تامین شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان بر احصای قابلیت های خاص و ایجاد ظرفیت های جدید در استان تاکید و بیان کرد: هر آنچه را که در استان قابلیت و ظرفیت توسعه را دارد باید برنامه آن را تدوین کنیم.

نصراللهی زاده بیان کرد: پرداختن به مباحث و مسائل مربوط به کشت گلخانه، کشت گیاهان دارویی، بسته حمایت از توسعه صادرات و مبادلات مرزی، فرش و ایجاد شهرک تخصص صنایع فرش از جمله برنامه های ستاد اقتصاد مقاومتی است که در هر جلسه ستاد یکی از این موضوعات مطرح خواهد شد.

وی عنوان کرد: اقدام مشترکی در ارتباط با برندسازی تولیدات و محصولات کشاورزی و صنعتی استان با دانشگاه کردستان آغاز کرده ایم که این مهم هم در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.