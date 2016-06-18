۵ هزار لقمه مهربانی در جنوب تهران توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰ شهر تهران، سید احمد صفوی اظهار داشت: اطعام افراد آسیب دیده اجتماعی و اقشار کم برخوردار از جمله طرح های حمایتی مدیریت شهری است که همزمان با ماه مبارک رمضان این طرح در ۱۷ نقطه از محدوده شهری و روستایی منطقه ۲۰ در حال اجراست.

صفوی با اشاره به اینکه در این طرح پنج هزار نفر از نیازمندان بدون سرپناه این منطقه جنوبی اطعام می شوند، افزود: طرح یک لقمه مهربانی زیرمجموعه طرح حامی و مجمع خیرین محلات است و با هدف افزایش حساسیت عمومی و آگاهی های فردی اجرا می شود.

وی ادامه داد: پیش از این نیز طرح یک لقمه مهربانی در نقاطی که افراد آسیب دیده اجتماعی تردد داشتند و یا به صورت موقت سکونت یافته بودند انجام شده است که در حین اجرا، تعدادی از این افراد که تمایل به ایجاد تغییر رویه زندگی خود داشتند شناسایی شدند که این مهم یکی از مهمترین اهداف این طرح است.

شهردار منطقه ۲۰ در پایان یادآور شد: خیرین و افراد نیکوکاری که علاقه مند به همکاری با این طرح هستند، می توانند به شهرداری منطقه ۲۰ و یا سراهای محله مراجعه کنند.