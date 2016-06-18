انتخاب برخی آزادکاران با تردید روبروست/انتخاب باید عادلانه باشد

ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نشست امروز اعضای شورای فنی بسیاری از شک و تردیدها را مورد بررسی قرار خواهد داد گفت: عملکرد آزادکاران اعزامی به رقابتهای جام جهانی آمریکا ما را با شک و تردیدهایی همراه کرد که این مسایل باید در نشست امروز بصورت دقیق و کارشناسی مطرح و برطرف شود.

وی تصریح کرد: در اینکه ما بدنبال بهترین و آماده ترین ترکیب اعزامی به المپیک ریو هستیم هیچ شکی نیست اما باید از با روشی منطقی و عادلانه، بهترین‌ها را از بین گزینه‌های موجود انتخاب کنیم.البته تا حد زیادی توانسته ایم به اسکلت بندی اصلی تیم ملی دست یابیم اما هنوز برای اعلام ترکیب نهایی و اصلی زود است و باید بررسی های بیشتری در خصوص نفرات مورد نظر انجام دهیم.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی کشتی جهان اظهار داشت: حساب بازیهای المپیک و حضور رقبای تا دندان مسلح از دیگر رقابتهای بین المللی جداست و ما نمی توانیم ریسک کنیم و بر پایه احساسات تصمیم بگیریم. واقع بینی در المپیک بسیار مهم است و باید ببینیم چه نفراتی می توانند ما را در این میدان مهم و سخت به هدف اصلی برسانند.

جوادی در خاتمه به نحوه انتخاب آزادکاران المپیکی اشاره کرد و اظهار داشت: تا زمان برگزاری نشست امروز و همچنین روشن شدن وضعیت نهایی آزادکاران نمی توان بطور دقیق گفت که از چه راه و روشی برای انتخاب نفرات المپیکی استفاده خواهد شد، اما آنچه مسلم است این انتخاب چه از طریق برگزاری رقابتهای انتخابی و چه از روش اعزام به تورنمنت بین المللی صورت گیرد، سعی ما بر آن است تا عدالت حفظ شود و شایسته ترین نفرات راهی المپیک شوند.