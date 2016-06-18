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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

یکی از سکوهای میدان مشترک پارس جنوبی از خرمشهر بارگیری شد

یکی از سکوهای میدان مشترک پارس جنوبی از خرمشهر بارگیری شد

خرمشهر- سکوی  ۱۹Aمیدان مشترک پارس جنوبی از یارد شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی خرمشهر بارگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه و پس از سه روز عملیات، سکوی۱۹A  پارس جنوبی در یارد تاسیسات دریایی خرمشهر بارگیری شد.

مدیر پروژه فاز ۱۹ پارس جنوبی در شرکت مهندسی ساخت و تاسیات دریایی ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این سکو دو هزار و ۷۵۰ تن ابعاد آن ۳۰ متر در ۴۰ متر است و ارتفاعی معادل ۳۵ متر دارد.

محسن جزایری با بیان اینکه این سکو باید بلافاصله پس از بارگیری مهار و طی دو هفته آینده در میادین پارس جنوبی برای نصب آماده شود، افزود: عمیات بارگیری سه روز به طول انجامید که از پنجشنبه آغاز و امروز صبح با انتقال سکوی ۱۹A بر روی شناور ابوذر ۱۱۰ به پایان رسید.

وی، بهره گیری از توان ۱۰۰ درصد بومی را مشخصه بارز اجرای این پروژه دانست و گفت: یکی از نکات بارز درعملیات لوداد این بوده که شرکت تاسیسات و ساخت دریایی ایران برای نخستین بار  بدون به کارگیری نیروی خارجی این کار را انجام داده است.

کد مطلب 3688577

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