حسین ثابتقدم وحید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه قرآن کریم دارای غرفههای ارائه و فروش نرمافزارهای قرآنی و دینی، فروش نشر مکتوب قرآن و نهجالبلاغه، آثار هنری با موضوع قرآن، طرح تعویض قرآن بهصورت رایگان به مدت یک هفته در بجنورد برپا میشود.
وی افزود: این نمایشگاه باهدف انس و الفت هر چه بیشتر مردم بهویژه جوانان و نوجوانان با قرآن، دسترسی آسان علاقهمندان به کتب دینی و توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی برپا میشود.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تصریح کرد: این نمایشگاه از امروز٢٩ خردادماه آغاز و به مدت یک هفته از ساعت ١٧ تا ٢٣ در محل مجتمع فرهنگی و هنری گلشن بجنورد ادامه دارد.
نظر شما