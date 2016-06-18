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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

دهمین نمایشگاه قرآن کریم امروز در بجنورد برگزارمی‌شود

دهمین نمایشگاه قرآن کریم امروز در بجنورد برگزارمی‌شود

بجنورد- مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: امروز دهمین نمایشگاه قرآن کریم همزمان با دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان در بجنورد برگزارمی‌شود.

حسین ثابت‌قدم وحید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه قرآن کریم دارای غرفه‌های ارائه و فروش نرم‌افزارهای قرآنی و دینی، فروش نشر مکتوب قرآن و نهج‌البلاغه، آثار هنری با موضوع قرآن، طرح تعویض قرآن به‌صورت رایگان به مدت یک هفته در بجنورد برپا می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه باهدف انس و الفت هر چه بیشتر مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان با قرآن، دسترسی آسان علاقه‌مندان به کتب دینی و توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی برپا می‌شود.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تصریح کرد: این نمایشگاه از امروز٢٩ خردادماه آغاز و به مدت یک هفته از ساعت ١٧ تا ٢٣ در محل مجتمع فرهنگی و هنری گلشن بجنورد ادامه دارد.

کد مطلب 3688578

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