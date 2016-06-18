وظايف ادارات مرتبط با كنوانسيون حقوق كودك احصاء و ابلاغ شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ميرزايی صبح شنبه در دومين كارگروه بانوان و خانواده سمنان در محل استانداری اظهار داشت: در پنج سال اول زندگی، كودك سرشار از استعداد است كه خانواده ها بايد به استعدادهای كودكان خود نهايت توجه را داشته باشند.

وی با تاكيد بر ضرورت رعايت حقوق كودكان، آموزش به خانواده ها برای تربيت درست كودك و توجه به حقوق كودك را بسيار ضروری و مهم دانست و افزود: بايد برای حقوق كودكان اطلاع رسانی صورت بگيرد تا همه مردم از حقوق آن ها باخبر باشند و كسی حق آن ها را ندانسته، پايمال نكند.

معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار سمنان افزود: كشورهای طرف‌ عهدنامه رعايت حقوق كودكان، بايد حق‌ تمام‌ كودكان‌ را نسبت‌ به‌ برخورداری از استاندارد مناسب‌ زندگی برای توسعه‌ جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی به‌ رسميت‌ بشناسند.

میرزایی تصریح کرد: والدين‌ يا ساير سرپرستان‌ كودك، مسئوليت‌ عمده‌ای برای تضمين‌ شرايط‌ زندگی مناسب‌ برای پيشرفت‌ كودك‌ در چارچوب‌ توانايي ها و امكانات‌ عالی خود به‌ عهده‌ دارند.

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان نيز در اين نشست با تاكيد بر آموزش و فرهنگ سازی برای رعايت حقوق كودكان افزود: يكی از عنصرهای اصلی جامعه كودكان هستند كه بايد به آن ها توجه ويژه شود.

زينب كركه آبادی افزود: بسياری از مواردی كه در عهدنامه بين المللی رعايت حقوق كودكان قيد شده است، ريشه در دين اسلام دارد و در اين عهد نامه از سخنان ائمه(ع) به ويژه پيامبر اسلام(ص) استفاده شده است.