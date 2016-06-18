به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه ۳۲ درصد کل واحدهای کوچک صنعتی لرستان غیر فعال هستند، اظهار داشت: تسهیلات ۲۲ درصدی برای واحدهایی که هنوز درگیر مشکلات گذشته هستند و نتوانسته‌اند حساب‌شان را با بانک‌ها تسویه کنند، مناسب و راهگشا نیست.

وی با اشاره به تعطیلی ۴۱۸ واحد صنعتی و تولیدی در لرستان اظهار داشت: در شرایطی که تعداد ۴۵ واحد صنعتی لرستان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، از سوی بانک‌ها تملک شده است، باید شرایط ویژه‌ای برای احیاء دوباره‌ آنها در نظر گرفته شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد افزود: از مجموع واحدهای صنعتی تملک شده از سوی بانک‌ها در لرستان، تنها ۱۶ مورد فعال و ۲۹ مورد غیر فعال است.

سلاح ورزی مشکل تقاضا و فروش محصولات را علاوه بر مشکل نقدینگی از جمله عمده‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی عنوان کرد و بیان داشت: به نظر می‌رسد با توجه به بحران قیمت تمام‌شده در بنگاه‌های اقتصادی ایران و لرستان و عدم امکان رقابت با واحدهای مشابه خارجی از نظر قیمت تمام شده، به طور قطع و یقین می‌توان گفت تسهیلات ۲۲ درصدی هیچ گره ای از مشکلات واحدهای تولیدی باز نمی کند.

وی با تاکید بر پتانسیل بالای واحدهای کوچک و متوسط صنعتی برای ایجاد رونق اقتصادی تصریح کرد: از مجموع کل واحدهای صنعتی لرستان، هزار و ۲۶۰ مورد جز واحدهای کوچک هستند و متاسفانه ۳۲ درصد کل واحدهای کوچک صنعتی لرستان غیر فعال هستند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد به ضرورت بازنگری در اوضاع واحدهای صنعتی و مشکلاتی که از گذشته به ارث برده‌اند تاکید کرد و بیان داشت: تا زمانی که صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی خیالشان از بابت این مشکلات آسوده نباشد، شاید ریسک دریافت دوباره‌ تسهیلات را نپذیرند.

سلاح‌ورزی با اشاره به راه‌اندازی ستاد اقتصاد مقاومتی در لرستان و ضرورت تکمیل واحدهای صنعتی دارای پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در قالب آن بیان داشت: تعداد این واحدها در استان لرستان قابل توجه هستند.

وی عنوان داشت: واقعیت این است که احیاء صنایع و واحدهای تولیدی لرستان اعم از کوچک و متوسط و بزرگ، نیازمند نگاه ویژه و متمایز با استان‌های برخوردار است.