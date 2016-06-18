برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی «بانو» در آبادان

سمیرا کردی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد روحیه نشاط و شادابی در میان بانوان اعم از شاغل و خانه دار عنوان کرد.

وی در ادامه گفت: در نخستین مرحله از برپایی این جشنواره که از ۱۶ مردادماه سال جاری آغاز می شود، بانوان در رشته های طناب کشی، دارت، کبدی، بادکنک پرانی و داژبال (وسطی) با یکدیگر به رقابت می پردازند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آبادان افزود: بانوان اعم از شاغل و خانه دار می توانند برای شرکت در این مسابقات در روزهای زوج با مراجعه به مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای شهرداری واقع در بلوار هسته ای نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

کردی زاده اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده این مسابقات با دسته بندی ورزشی، فرهنگی و اجتماعی در فواصل مختلف طول سال برای بانوان به اجرا گذاشته می شود.