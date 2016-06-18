لزوم تکریم ارباب رجوع/سرعت ودقت در انجام امور در دستورکارقرارگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طالبی زاده صبح شنبه در جلسه با کارمندان ثبت منطقه یک کرمان با اشاره به اینکه ادارات ثبت اسناد و املاک با توجه به نوع وظایف و گستره خدمات خود، از جمله پر رفت و آمدترین ادارات است، گفت: برخورد مناسب با ارباب رجوع و جلب رضایت مراجعین از مهمترین عناصر در موفقیت ادارات ثبت به شمار می آید.

وی بروز اشتباهات ثبتی را از جمله مواردی دانست که موجب تحمیل خسارت و هزینه به مراجعین می شود و دقت کارکنان در انجام امور ثبتی و افزایش دقت در انجام کار تخصصی را عامل دیگری در جلب رضایت مراجعه کنندگان دانست که موجب ارتقا سطح کارایی ادارات ثبت می شود.

طالبی زاده ادامه داد: نظم کاری و حضور به موقع و مستمر در محل کار در ساعت کاری از دیگر ویژگی های مهم یک کارمند نمونه در ادارات ثبت است و همه کارکنان باید در ساعت کاری در دسترس ارباب رجوع باشند.

وی تصریح کرد: کارشناسانی که برای کارشناسی پرونده های ثبتی برای صدور سند انتخاب شده اند باید تلاش کنند تا پرونده های خود را به روز کنند و در انجام کارشناسی پرونده ها نهایت سرعت و دقت را بکار گیرند.

طالبی زاده با بیان اینکه دستگاه های قضایی از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک با توجه به اینکه مرتبط با مسائل ملکی و مالی مردم هستند، محلی برای سودجویی و منفعت طلبی (برخی) افرادند، کار در این مجموعه را در صورتی که توام با سلامت و تقوا نباشد، موجب سقوط و نابودی دانست.

طالبی زاده نیروهای شاغل در ادارات ثبت را به فراگیری امور مختلف کاری و تسلط در حوزه های تخصصی توصیه کرد.

وی ادامه داد: نیروهای باسابقه ادارات باید تجربه خود را در اختیار کارکنان جدید قرار دهند و از آموزش و ارائه تجربیات به آنان دریغ نکنند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه در ادارات ثبت اسناد و املاک در حوزه خدمت رسانی به مردم و افزایش رضایت ارباب رجوع اقدامات خوبی در سال های اخیر صورت گرفته از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک کرمان در این خصوص قدردانی کرد.