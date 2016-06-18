به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در دیدار با فلیپو گرندی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت: پناهندگان زیادی از کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و... در ایران و دیگر کشورهای دنیا به سر میبرند. این پناهندگان با مصیبتهای زیادی مواجه هستند و البته هزینههای زیادی را به کشورها تحمیل میکنند. با وجود همه کمکهایی که جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان ارائه میدهد، اما همچنان با سختیهایی زندگی میکنند.
وی افزود: مردمی که امروز از وطن خود به منطقه ما آواره شدهاند، کمترین نقش را در آوارگی خود داشتهاند، به ویژه مردم مظلوم افغانستان در طول ۴ دهه گذشته سختیهای زیادی را کشیدهاند و متاسفانه جامعه بینالمللی در این واقعیت چشمپوشی کرده است. از طرف دیگر همه فشار بر عهده جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است بدون اینکه حمایت جدی از این پناهندگان صورت گیرد.
وزیر بهداشت افزود: علاقهمند نیستم که امروز به جنبههای سیاسی این موضوع بپردازم اما واقعیت آن است که جنگی به افغانستان تحمیل شد و پس از آن هم این کشور مرکز پرورش تروریستها شد و بدین ترتیب بود که ناامنی، مردم را از خانه و زندگیشان آواره کرد. اکنون هم به نظر میرسد که این آوارگی پایانی ندارد. این تراژدی در عراق، سوریه، یمن، لیبی و تونس هم تکرار شد.
هاشمی افزود: متاسفانه در شرایطی در دنیا زندگی میکنیم که سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری که وظیفه حمایت کننده دارند، ناکارآمد هستند و کمتر به پیشگیری توجه دارند. بالعکس صاحبان قدرت در دنیا در پی جنگافروزی و پناهندگی و ناامنی در کشورهای منطقه ما هستند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه عمده پناهندگان در کشور ما افاغنه هستند افزود: بعد از آن هم پناهندگان عراقی قرار دارند. البته در مورد عراق هم این امیدواری است طی چند سال آینده امنیت حاکم شده و پناهندگان بتوانند به وطن خود بازگردند اما در مورد افغانستان متاسفانه هیچ آینده روشنی وجود ندارد بنابراین پناهندگانی که در ایران هستند، باید از حمایتهای آموزش، سلامت و اشتغال بهرهمند باشند.
وی ادامه داد: پناهندگان افغان هم متوجه شدهاند که امید چندانی به ثبات در کشورشان نیست و به همین دلیل هم به کشور خود بازنمیگردند،بنابراین لازم است که برای سه میلیون پناهنده افغان که بیش از سه دهه است میهمان جمهوری اسلامی ایران هستند، فکری کنیم. کمیساریای عالی پناهندگان برای آنها قرار است که کاری انجام دهد. حداقل لازم است برای یک میلیون افغانی که قانونی در ایران زندگی میکنند از سوی کمیساریای حمایت کامل داشته باشیم. البته در برابر دو میلیون پناهنده باقیمانده هم مسئول هستیم. از طرف دیگر جهت حفظ سلامت ایرانیان موظف هستیم خدمات سلامتی را به پناهندگان ارائه دهیم؛ کاری که طی ۳۰ سال گذشته نیز انجام شده است.
وزیر بهداشت افزود: درخواست ما این است که پناهندگان هزینههای زیادی را به نظام سلامت کشور تحمیل میکنند. در زمینه آموزش هم باید بگویم که هیچ کشوری در دنیا مانند ایران خدمات آموزش را به پناهندگان ارائه نمیدهد. در بخش سلامت نیز هیچ کشوری خدمات پایه را به صورت رایگان برای سه میلیون پناهنده ارائه نکرده است.
هاشمی تاکید کرد: در حوزه درمان مشکل ما و پناهندگان افغانی جدی است. شهرهایی در ایران داریم که بیش از یک سوم بار بیماریها و بستری در بیمارستانها توسط افغانه است. سراوان از جمله این شهرهاست. هرچند ما بیمه همگانی را در کشورمان اجرا کردهایم و ۹۸ درصد مردمان بیمه هستند اما در عمل برای افاغنه هیچ پوشش بیمهای وجود ندارد.
وی به بازنگری در تعرفههای پزشکی اشاره کرد و گفت: از آنجا که طی سه سال گذشته در تعرفههای پزشکی ایران بازنگری صورت گرفت، هزینههای درمان برای بیماران افاغنه دو تا سه برابر افزایش یافته است. باید اعتراف کرد که متاسفانه شرایط پناهندگان افاغنه از نظر دریافت خدمات درمانی مناسب نیست. بنابراین کمک کمیساریا که اکنون کمتر از یک دهم هزینه مورد نیاز رای پناهندگان است، بسیار ناقص است. درخواست میکنم در این حوزه کمک جدی داشته باشند.
وزیر بهداشت افزود: ما در ارائه خدمات به افاغنه از نظر نیروی انسانی در تنگنا قرار داریم. از طرفی مردمی هستند که به بیمارستانها مراجعه میکنند و باید درمان شوند. بیمارستانهای ما نیز اگر بخواهند خدمت درست به آنها ارائه کنند، بدون دریافت هزینههای لازم، قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود بنابراین باز هم تاکید میکنم که کمک کمیساریا جهت پوشش بیمهای پناهندگان به ویژه پناهندگان افغان بسیار لازم است.
هاشمی با بیان اینکه طرحی را به کمک وزارتخانههای کشور و رفاه ایران جهت حمایت از پناهندگان افغان آماده کردهایم، افزود: طبیعتا کمیساریا میتواند شریک مهم ما در این طرح باشد. بدین ترتیب در صورتی که هزینههای لازم تامین شود، میتوانیم برای یک میلیون افغان به صورت قانونی در ایران زندگی میکنند، خدمات درمانی را مانند ایرانیان ارائه دهیم. البته خود پناهندگان هم علاقهمند به پرداخت حق بیمهشان هستند.
وی خطاب به کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزود: اگر موافق باشید، طی یک ماه آینده این طرح را به نتیجه برسانیم و هرکدام از ما سهممان را پرداخت کنیم تا پناهندگان افغانی بتوانند از خدمات بهتر درمانی در ایران استفاده کنند. امیدوارم در دوره مدیریت شما بتوانیم اقدامات عملی و همراهی بیشتری را شاهد باشیم تا پناهندگان به آرامش برسند.
وزیر بهداشت گفت: مسئله تندرستی و خدمات مربوط به آن واقعا برای پناهندگان افغانی مشکلی جدی است. باید باور کرد که آنها فعلا در ایران ماندنی هستند و لازم است حمایت جدی از آنها صورت گیرد. اگر آموزش، سلامت و اشتغال جزو اهداف کمیساریای عالی باشد حتما تندرستی در اولویت قرار خواهد داشت، چراکه فرد سالم میتواند به آموزش و اشتغال بپردازد. امیدواریم سهم سلامت از منابع جدید کمیساریا بیشتر باشد تا ما بتوانیم خدمات بهتری را به پناهندگان ارائه دهیم.
فلیپو گرندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز، گفت: موضوع افغانستان پیچیده است و به همین دلیل لازم است فعالیتهای مختلفی را برای پناهندگانی افغانی داشته باشیم.
وی افزود: امروز با وزیر بهداشت ایران در مورد الحاق پناهندگان افغان به سیستم بیمهای ایران صحبتهایی داشتیم. در عین حال از جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایتهایی که از پناهندگان به ویژه پناهندگان افغان داشتهاند، تشکر میکنم. همچنین در حوزه سلامت نیز از وزارت بهداشت ایران تشکر میکنم، چراکه طی سالهای گذشته بار فراوانی بر روی دوش جمهوری اسلامی ایران بوده است.
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