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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی:

برگزاری ۷۶ طرح جزء خوانی قرآن کریم در استان آذربایجان شرقی

برگزاری ۷۶ طرح جزء خوانی قرآن کریم در استان آذربایجان شرقی

تبریز-مدیر کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی از برگزاری ۷۶ طرح جزء خوانی قرآن کریم توسط موسسات و خانه های قرآنی وابسته به اداره کل تبلیغات اسلامی استان خبر داد.

حجت‌الاسلام حمید عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:برگزاری محافل انس با قرآن، اجرای مسابقات قرآنی قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن، برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم و برگزاری کرسی های تلاوت از دیگر برنامه های قرآنی است که در ماه رمضان توسط تشکل های قرآنی مردم نهاد دارای مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی اجرا می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: ۵۸۶ تشکل قرآنی در سطح استان تحت نظارت اداره کل تبلیغات اسلامی در امر آموزش قرائت، مفاهیم، حفظ و تفسیر قرآن مشغول فعالیت هستند و از این تعداد ۸۶ باب موسسه، ۲۳۰ باب خانه قرآن شهری و ۲۷۰ باب خانه قرآن روستایی در سطح استان در امر آموزش قرآن فعالیت می‌کنند.

 

کد مطلب 3688591

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