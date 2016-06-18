به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی صبح شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر فضای مجازی مورد استفاده عموم مردم است و توسط کاربران متعدد مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: میتوان از چنین امکانی جهت پیام سازی و آگاهی بخشی به خانوادهها استفاده کرد و در این میان انتظار میرود دستگاههای اجرایی قویاً برای استفاده از این ظرفیت برنامهریزی کنند.
رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان اردبیل با تأکید به اینکه در زمینه پیشگیری، آگاهی بخشی و درمان لازم است برنامه هر دستگاه اجرایی مشخص شود، متذکر شد: انتظار میرود دستگاههای تاثیر گذار از جمله بسیج حضور فعالتری در این خصوص داشته باشند.
زنجانی در تشریح برنامههای هفته مبارزه با مواد مخدر به تجلیل از خانواده شهدای مبارزه با مواد مخدر، بازدید از مراکز پیشگیری از اعتیاد اردبیل، مسابقات جام رمضان و افطاری اشاره کرد و افزود: علاوه بر این مراسم گرامیداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر برگزار میشود.
فرماندار اردبیل با اشاره به راهاندازی کاروانهای سیار پیشگیری از اعتیاد در این ایام، اضافه کرد: علاوه بر این همایش پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه بانوان نیز برگزار میشود.
وی به برگزاری نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی اشاره کرد و افزود: لازم است همایش مجزایی برای کارکنان و رانندگان در سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی برگزار شود.
زنجانی در خصوص گلهمندی طرح شده از وضعیت نامطلوب پارک جیرال و حضور معتادان متجاهر در این پارک اضافه کرد: لازم است کمیته امنیتی در این خصوص تشکیل شده و پارک مذکور پاکسازی شود.
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