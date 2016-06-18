جلسه تفسیر قرآن در ۱۰۰۶ امامزاده کشور طی ماه رمضان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفت و گویی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم عزیز در ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی اظهارداشت: سازمان اوقاف همه ساله در ایام ماه مبارک رمضان با هدف ارتقاء سطح معرفتی و فرهنگی و همچنین ایجاد فضای معنوی با نشاط و انس با قرآن در امامزادگان، طرح ملی «ضیافت الهی» را برگزار می کند که امسال این طرح، در ۲۱۸۸ امامزاده و بقعه متبرکه کشور با همکاری مبلغان دینی، هیات امنا، خادمان، متولیان و جامعه قرآنی در حال برگزاری است.

وی با با بیان اینکه ۲۴۷۴ روحانی و مبلغ طی این طرح در امامزادگان حضور یافته اند، افزود: حضور ۵۹۶ روحانی اعزامی از حوزه های علمیه قم، ۱۳۸۸ روحانی بومی و ۴۹۰ روحانی مستقر در امامزادگان برای اجرای طرح ضیافت الهی از جمله برنامه های این طرح است که این روحانیون در دو بخش سخنرانی، پرسش و پاسخ، اقامه نماز جماعت و بیان احکام و همچنین حضور در خیمه های معرفت فعالیت دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به برگزاری جلسات تفسیر آیات قرآن به دو صورت تفسیر موضوعی و سوره ای و همچنین تفسیر موضوعی گفت: این جلسات با حضور نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه استانها و روحانیان اعزامی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه امسال نیز برنامه جزء خوانی و ترتیل خوانی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان در امامزادگان درحال برگزاری است، افزود: این برنامه که با استقبال پرشور روزه داران طی روزهای سپری شده از ماه رمضان همراه شده است، امسال در ۱۵۵۹ بقعه متبرکه و امامزاده برگزار می شود که برخی از این برنامه ها از شبکه های استانی و ملی بصورت زنده پخش می شود.