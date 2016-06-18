همنشینی ماه، مریخ و زحل در آسمان امشب

خسرو جعفری زاده، رئیس انجمن نجوم اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شامگاه روز ۲۹ خردادماه ۹۵ کمی پس از غروب خورشید، ماه به همراه دو سیاره مریخ و زحل در بالای افق شرقی قابل مشاهده می شوند.

وی اظهار داشت: در این رویداد که به آن همنشینی می گویند، ماه در نزدیکی سیاره زحل قرار می گیرید و کمی بالاتر از آن سیاره قرمز رنگ مریخ نیز دیده می شود.

به گفته جعفری زاده، امشب به دلیل همنشینی این دو سیاره، فاز ماه ( مقدار درصد روشنایی ماه ) ۹۶ درصد و قدر ( درخشندگی ) سیاره زحل (صفر) ۰ و قدر سیاره مریخ ۱.۷- است.

رئیس انجمن نجوم اهواز افزود: قدر سیاره یا ستاره معیاری برای سنجش میزان روشنایی آن است و هرچه جسم آسمانی نورانی تر باشد مقدار عدد قدرکمتر است؛ به طور مثال ستاره قطبی که بسیاری فکر می کنند پرنورترین جسم آسمانی است، قدر آن ۲ است که نشان از کم نور بودن این ستاره دارد؛ همچنین سیاره زهره، قدر ۴-، ماه کامل ۱۲- و خورشید قدر ۲۷- دارد.

تصویر همنشینی ۳ سیاره ماه، زحل و مریخ