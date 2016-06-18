افزایش ۵۰۰ فوت مکعب برداشت از مخازن گازی پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مسعودی صبح امروز در حاشیه بارگیری سکوی۱۹A در یارد تاسیسات دریایی خرمشهر به خبرنگاران گفت: سکوی۱۹A یکی از سکوهای اصلی طرح توسعه میادین مشترک پارس جنوبی است که امروز شاهد بارگیری آن هستیم و امیدواریم با راه اندازی آن در آبان ماه امسال شاهد برداشت ۵۰۰ فوت مکعب از میدان مشترک پارس جنوبی باشیم.

وی در ادامه به ویژگی های کلی پروژه نیز اشاره کرد و افزود: قرارداد طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی ۲۵ خردادماه ۸۹ با سه پیمانکار ایرانی که کارهای توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را دنبال می کنند با مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بسته شد که تعداد سکوها در فاز ۱۹ چهار عدد بوده و متشکل از دو سکوی اصلی و دو سکوی اقماری است.

مجری طرح توسعه فاز ١٩ پارس جنوبی، برداشت حداکثری از میادین مشترک پارس جنوبی را هدف اصلی اجرای این طرح قلمداد کرد و ادامه داد: برداشت حداکثری از میادین مشترک پارس جنوبی در راستای برنامه مشترک وزارت نفت است که با راه اندازی این سکو جمعا یک میارد و نیم فوت مکعب از میادین نفتی مشترک برداشت و پس از شیرین سازی و جداسازی امکان صادرات آن فراهم می شود.

مسعودی در پایان، خبر از راه اندازی سکوی ۱۹C یکی دیگر از سکو های اصلی میدان نفتی پارس جنوبی در هفته آینده را داد و اظهار کرد: هفته آینده شاهد به راه اندازی سکوی اصلی ۱۹C که آبان ماه سال گذشته از یادر خرمشهر بارگیری شد، خواهیم بود.