«روزهای بی باران» دو اجرایی شد/ مشخص شدن عوامل نهایی یک نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «روزهای بی باران» به کارگردانی امین بهروزی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در دو نوبت میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.

این اثر نمایشی که از روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ماه اجرای خود را در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده است، روزهای سه شنبه اول و چهارشنبه دوم تیرماه در دو نوبت ساعت های ۱۹ و ۲۱:۱۵ پذیرای مخاطبان است.

نمایش «روزهای بی باران» به نویسندگی و کارگردانی امین بهروزی با بازی وحید آقا پور، سجاد افشاریان، نازنین احمدی، سوگل خلیق در تالار سایه میزبان دوستداران تئاتر است.

عوامل نهایی «راپورت‌های شبانه دکتر مصدق» معرفی شدند

بازیگران و عوامل نمایش«راپورت‌های شبانه دکتر مصدق» تازه‌ترین تولید گروه تئاتر «تجربه نو» به نویسندگی و کارگردانی اصغر خلیلی که برهه‌هایی از زندگی محمد مصدق یکی از معروف‌ترین چهره‌های سیاسی ایران را به تصویر می‌کشد، معرفی شدند.

بازیگران این نمایش به ترتیب ورود به صحنه عبارتند از: فرهاد آئیش (دکتر مصدق)، رویا میرعلمی (خدیجه دختر مصدق)، ایرج راد (روزولت)، علیرضا زمانی‌نسب (رشیدیان)، علیرضا آرا (سرلشگر زاهدی)، علی نیکزاد (رئیس مجلس)، رضا بهبودی (نماینده موافق)، خسرو امیری (نماینده فدوی)، امین زارع (نماینده مجلس ممتنه)، علی محمد رادمنش (نماینده مخالف)، نرگس محمدی (خانوم رئیس)، خسرو احمدی (گنده لات)، پیمان شیخی (گوینده رادیو)، حمیدرضا کاظمی‌پور (سرتیپ دفتری)، فاطمه مردانی (اشرفی)، نگین ابدالی (ملکه)، شیوا دیناروند (بی ام و)، حامد نظامی (نصیری)، منوچهر علیپور (رئیس دادگاه)، محمد سیاه پوش (انتظام)، یزدان منصوری (گیلانشاهی)، محمد یادگاری (اردشیر زاهدی)، مسعود حاجی ها (گارسون)، وحید امینی (گارسون)، صادق کیانی مقدم (زورگیر تهران)، ایوب دمان (زورگیر شهرنو)، یکتا حصار سرخی (کودک)، نیما اولیایی (کودک)، علیرضا اسدی جوزانی (نماینده حزب ملت ایران)، کوروش اشراقی (نماینده حزب زحمتکشان ایران)، مریم امینی (نماینده حزب زحمتکشان ایران)، امیر عباس باغی (نماینده حزب ملت ایران)، حجت بیات (نماینده نیروی سوم)، علی هادی پسیان (نماینده نیروی سوم)، رها پور رستمی (دانشجو معترض)، احمد جعفری (دانشجو معترض)، مصطفی جنتی (نماینده جامعه بازرگانان و اصناف)، شیما جهانگیری (نماینده پیشه وران تهران)، لیلا حقانی (دانشجو معترض)، ساحل داوودی (دانشجو معترض)، دنیا رحیمی (نماینده پیشه وران تهران)، مهدی رزمگاه (دانشجو معترض)، بهنام سوزنی (نماینده سندیکای ملی ایران)، محمد محسن شفیعی (نماینده جمعیت آزادی مردم ایران)، زهرا شیخی اسدی (نماینده سندیکای ملی ایران)، سمیه صباغ (نماینده جمعیت آزادی مردم ایران)، آوا عاقل (نماینده حزب ایران)، فاطمه قدیمی (نماینده نیروی سوم)، رضاکاشی لو (نماینده حزب ایران)، رضوان کرباسی (نماینده حزب ایران)، مجتبی کریمی (سردسته مطربان)، شهرزاد کیانی (سردسته دوره گردان)، مائده کیوانی (نماینده مطربان)، علی اکبر مجد راد (نماینده دوره گردان)، علی محمدی (نوچه لات)، بهرنگ نیرومند (نوچه لات)، فاطمه ولی خانی (مخالف رفراندوم).

همچنین محمدرضا منصوری تهیه کننده، حیدر رضایی دستیار کارگردان و برنامه ریز، شیوا دیناروند دستیار دوم کارگردان، مهلا پاکدامن منشی صحنه، سارا کریمیان منشی صحنه کودتا، بهزاد بابایی مدیر صحنه، سیدحسین رضایی مدیر صحنه کودتا، متین سلیمی پژوهش سیاسی، اصغر خلیلی طراح صحنه، علی طهرانچی طراح آکسسوار صحنه و مدیر ساخت دکور، مازیار رافتی، امیررضا هرمزی، فراز فرازبخت، فاطمه احمدی، مجتبی خلیلی دستیاران ساخت دکور، علی تهرانچی ساخت مجسمه، الهام شعبانی طراح لباس، سما ستوده، مبینا استادعلیرضا دستیار لباس، زهره سلیمی پناه خیاط، مسعود رنجبر طراح نور، ماریا حاجیها طراح گریم، محمدرضا منصوری آواز و موسیقی، مهراد نوبخت پور تنظیم کننده قطعات موسیقی، علی سلیمانی مجری طرح، پیمان شیخی مدیر اجرایی، مهدی آشنا عکاس تمرینات و اجرا، فهیمه حکمت اندیش عکاس VIP ، پیمان شیخی مشاور رسانه، مهرانگیز قهرمانی مدیر روابط عمومی، مریم سلیمی مدیر روابط بخش بین‌الملل، یحیی پاکدل گرافیک تئاتر، سینا پاکدل تصویربرداری، علیرضا شمدانی مدیر تولید دیگر عوامل اجرایی این نمایش‌اند.

نمایش «راپورت‌های شبانه دکتر مصدق» به نویسندگی و کارگردانی اصغر خلیلی از ۲۰ تیرماه در تالار وحدت به صحنه می‌رود.