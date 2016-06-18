عملیات آزادسازی «القیاره» در جنوب «موصل» کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، پس از آزادسازی کامل شهر فلوجه در استان الأنبار از تصرف تروریست های تکفیری داعش، نظامیان ارتش عراق به سراغ استان نینوا رفته اند.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط «خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق در سخنانی از آغاز عملیات بزرگ آزادسازی منطقه «القیاره» واقع در جنوب «موصل» خبر داد.

طبق اعلام رسانه‌های عربی، در صورت آزادسازی منطقه «القیاره» مسیر ارتش عراق برای آزادسازی کامل شهر موصل در استان نینوا از تصرف داعش هموار خواهد شد.

از سوی دیگر، العبیدی به منظور نظارت بر آغاز عملیات آزادسازی «الشرقاط» در استان صلاح الدین، وارد شهر تکریت شده است.

پیشتر نیز «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق اعلام کرده بود که پس از آزادسازی کامل شهر فلوجه، چشم‌های ما به عملیات آزادسازی استان نینوا دوخته شده است.

گفتنی است، ارتش عراق روز گذشته پس از آزادسازی تمامی ساختمان ها و نهادهای دولتی واقع در مرکز شهر «فلوجه» و به اهتزاز درآوردن پرچم این کشور بر فراز آنها، سرانجام موفق شد این شهر را به طور کامل از تصرف تکفیریها خارج کند.