فضانورد انگلیسی در راه بازگشت به زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، کپسول سایوز امروز ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه صبح به وقت قزاقستان، فضانورد سرشناس انگلیسی یعنی «تیم پیک» را به همراه دو فضانورد دیگر بر روی زمین می نشاند.

در طول زمان اقامت تیم پیک در ایستگاه بین المللی فضایی، وی اولین فضانورد انگلیسی بود که در فضا پیاده روی کرد و یک روبات را بر روی زمین کنترل کرد. «تیم پیک» از زمان «هلن شارمن» به بعد اولین فضانوری انگلیسی به شمار می آید که به فضا سفر کرده است.

این فضانورد بریتانیایی به همراه «یوری مالنچنکو» روسی و «تیماثی کاپرا» فضا نورد آمریکایی اکنون در کپسول سایوز در راه زمین هستند.

کپسول سایوز پس از سوار شدن فضانوردان از ایستگاه بین المللی فضایی جدا شده و با طی مسافت ۱۲ کیلومتری موتورهای آن روشن می شود تا نیروی لازم برای حرکت به سوی زمین را با سرعتی معادل ۲۵ برابر سرعت صوت، تامین کنند. سپس در ارتفاع ۱۰.۷ کیلومتری زمین چترهای محفظه باز می شود تا از سرعت آن کاسته شود.

ماموریت تیم پیک در فضا ۱۸۶ روز به طول انجامید.