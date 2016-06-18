  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸

فضانورد انگلیسی در راه بازگشت به زمین

فضانورد انگلیسی در راه بازگشت به زمین

«تیم پیک» فضا نورد انگلیسی بعد از ۶ ماه امروز وارد زمین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کپسول سایوز امروز ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه صبح به وقت قزاقستان، فضانورد سرشناس انگلیسی یعنی «تیم پیک» را به همراه دو فضانورد دیگر بر روی زمین می نشاند.

در طول زمان اقامت تیم پیک در ایستگاه بین المللی فضایی، وی اولین فضانورد انگلیسی بود که در فضا پیاده روی کرد و یک روبات را بر روی زمین کنترل کرد. «تیم پیک» از زمان «هلن شارمن» به بعد اولین فضانوری انگلیسی به شمار می آید که به فضا سفر کرده است.

این فضانورد بریتانیایی به همراه «یوری مالنچنکو» روسی و «تیماثی کاپرا» فضا نورد آمریکایی اکنون در کپسول سایوز در راه زمین هستند.

کپسول سایوز پس از سوار شدن فضانوردان از ایستگاه بین المللی فضایی جدا شده و با طی مسافت ۱۲ کیلومتری موتورهای آن روشن می شود تا نیروی لازم برای حرکت به سوی زمین را با سرعتی معادل ۲۵ برابر سرعت صوت، تامین کنند. سپس در ارتفاع ۱۰.۷ کیلومتری زمین چترهای محفظه باز می شود تا از سرعت آن کاسته شود.

ماموریت تیم پیک در فضا ۱۸۶ روز به طول انجامید.

کد مطلب 3688604
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها