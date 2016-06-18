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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۸

برای حضور در جام باشگاه‌های جهان؛

تیم فوتسال تاسیسات چهارشنبه به قطر می‌رود

تیم فوتسال تاسیسات چهارشنبه به قطر می‌رود

تیم فوتسال تاسیسات دریایی برای حضور در مسابقات جام باشگاه‌های جهان روز چهارشنبه به قطر می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال تاسیسات دریایی که در مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های جهان با تیم‌های دینامو مسکوی روسیه، بارسلونای اسپانیا و کارلوس باربوسای برزیل همگروه است، روز چهارشنبه برای شرکت در این رقابتها عازم قطر می‌شود.

اولین بازی تاسیسات روز جمعه با بارسلونای اسپانیا خواهد بود.

گروهبندی مسابقات جام باشگاه‌های جهان به این شرح است:

گروه یک:
* تأسیسات دریایی ایران
* دینامو مسکو روسیه
* بارسلونا اسپانیا
* کارلوس باربوسا برزیل

گروه دو:
* الریان قطر (میزبان)
* اسپورت لیسبون بنفیکای پرتغال
* مگنوس برزیل
* اینترمویستار اسپانیا

کد مطلب 3688606

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