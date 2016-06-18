به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۲ کارگروه ویژه بررسی آسیب‌های اجتماعی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

ابتدای این جلسه به ادامه بررسی تعیین اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه به منظور کاستن از آثار سوء آسیب‌های اجتماعی، اختصاص داشت.

حجت الاسلام و المسلمین کاظمینی دبیر شورای تخصصی حوزوی توضیحاتی پیرامون نظرسنجی انجام گرفته در شورای تخصصی حوزوی در رابطه با اولویت بندی آسیب های اجتماعی از منظر اساتید و مدیران بخش های مختلف حوزوی ارائه کرد.

وی گفت: با توجه به نتیجه نظرسنجی و به ترتیب اولویت، پنج موضوع رباخواری و درآمدهای نامشروع، فرقه‌های انحرافی، فحشا و جرایم جنسی، بدحجابی و بی حجابی و طلاق اصلی ترین آسیب ‌هایی هستند که نهادهای حوزوی می توانند با استفاده از مقدورات و ظرفیت‌های خود در راستای کاهش میزان این آسیب ها تلاش کنند.

در ادامه جلسه اعضاء به نظرات خود را در این رابطه پرداختند و مقرر شد ضمن تدوین گزارش‌های راهبردی برای هریک از این آسیب‌ها، با کمک نهادهای ذیربط آمار دقیقی از پراکندگی این آسیب‌ها در کشور تهیه شده تا ارائه راهکارها، تعیین اقدامات و چگونگی ورود نهادهای حوزوی به حوزه پیشگیری و درمان آسیب‌های مذکور به صورت دقیق تری صورت پذیرد.