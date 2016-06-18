به گزارش خبرنگار مهر، بابک پور پناهی صبح شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اردبیل به برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی ویژه بانوان برای سه هزار نفر، کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد برای هزار و ۵۰۰ نفر شهروند و هزار نفر از کارمندان اشاره کرد.

وی با اذعان به برگزاری ۲۴ جشن و جنگ شادی برای ۴۸ هزار نفر در سال جاری افزود: در عین حال اردوی دانش‌آموزی برای هزار نفر تدارک دیده شده است.

به گفته مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل اردوی کارآموزان و مربیان فرهنگسراها برای ۵۰۰ نفر برگزار می‌شود و علاوه بر این پنج نمایشگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد نیز برنامه ریزی شده است.

پور پناهی با اشاره به استفاده از ظرفیت فضاهای سبز در برگزاری نمایشگاه‌ها، بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود هزار نفر از نمایشگاه‌ها بازدید داشته باشند.

وی به مشارکت ۶۰۰ شهروند در جشنواره فیلم، عکس و تئاتر خیابانی اشاره و تأکید کرد: آموزش جوانان در مدارس فوتبال برای دو هزار و ۳۰۰ نفر در دستور کار است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل اجرای برنامه‌های فرهنگی را رسالت شهرداری اردبیل دانست و متذکر شد: در موضوع پیشگیری از اعتیاد سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تمامی ظرفیت خود را به کار خواهد بست تا نسبت به ارتقا آگاهی شهروندان اقدام شود.