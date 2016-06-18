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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۲۰

مسئول اداره ورزش و جوانان مینوشهر:

مسابقات فوتسال جام رمضان در مینوشهر آغاز شد

مسابقات فوتسال جام رمضان در مینوشهر آغاز شد

خرمشهر- مسئول اداره ورزش و جوانان مینوشهر از آغاز مسابقات فوتسال جام رمضان در این شهر خبر داد.

عبدالهادی بچاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات فوتسال جام رمضان مینوشهر در رده بزگسالان و در بخش آزاد از اواخر هفته گذشته در مینوشهر آغاز شد.

وی افزود: این مسابقات با حضور ۱۳ تیم در سه گروه  و در زمین چمن مصنوعی مینوشهر برگزار می شود.

مسئول اداره ورزش و جوانان مینوشهر به روند برگزاری این رقابت ها اشاره کرد و گفت: این مسابقات هرشب به مدت ۱۲ شب  از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه آغاز و تا نیمه شب ادامه دارد، و فینال این رقابت ها چهارم تیرماه امسال برگزار می شود.

بچاری با تاکید بر وجود ظرفیت های عظیم ورزشی در مینوشهر، برگزاری این مسابقات را دارای تاثیر مثبت در روند آماده سازی و ارتقای جایگاه این رشته در سطح استان دانست.

کد مطلب 3688613

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